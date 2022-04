– Isten éltesse még nagyon sokáig. Ünnepeltek?

Korda György: – Klárika szeretett volna nekem egy nagyobb összejövetelt szervezni, de a nyolcvanhárom nem kerek életkor, inkább majd a nyolcvanötödik születésnapomon ünnepeljünk nagyot!

– Milyen emlékei(k) vannak a bányászvárosról?

K. Gy.: – Először a hatvanas években járhattam itt, amikor Szikora Jenő, Szikora Robi papája szervezte a fellépéseimet. Legutóbb pedig harminc évvel ezelőtt, akkor már Klárikával együtt jöttünk. Lenne egy üzenetem az oroszlányiaknak: ne várjanak még egyszer ennyit a meghívással!

– Van különbség a hetvenes évek művészembere és a mai sztárok között?

K. Gy.: – Más világ volt akkor. Mi, művészek, külön világot alkottunk. A beatzenésztől a humoristáig egy hatalmas család voltunk. Benkő Laciék, Bergendiék, Demjénék, Szörényiék. Barátok voltunk, szerettük egymást. Még akkor is együtt dajdajoztunk reggelig, amikor Szörényiék akkora sztárok lettek, hogy hozzájuk képest én a kis szerelmi dalaimmal teljesen szélre szorultam. Volt egy hatalmas közös koncert a Kis­stadionban, féltem az Illés óriási rajongótáborától, ezért megkértem Levit, az én részemet hadd kezdjem az ő egyik dalukkal, azzal, hogy „Ne gondold, ó, ne, hogy tied a világ”. És megengedte! És tapsolt nekem az ő közönsége! Ilyenek voltunk.

– A Duna televízió műsorra tűzte a Csináljuk a fesztivált! show-műsort, amelyben Feke Pál, Balázs Andi, Nagy Bogi és Boros Csaba mellett főszerepet kaptak a zsűriben...

Balázs Klári: – Olyan előadók láthatóak és hallhatóak a műsorban, akik a dalokhoz hozzáadják tehetségüket, ezzel szinte újjávarázsolják azokat. A show-műsor egyben verseny, amely az évszázad slágerét keresi.

K. Gy.: – A gálaműsorban mutatjuk be új dalunkat, a Pesti mesét. Az életünkről szól: „Kérnénk még régi zenét/neonfényes pesti mesét/slágerdalt a körútról/ami szívünkből szól. Főúr kérném a számlát/ Súlyos all-in mint annyiszor...

– Ha már all-in. Honnan ismerszik meg egy jó pókerjátékos?

K. Gy.: – Én a pókert sportnak tartom, nem pedig szerencsejátéknak. A szerencsének csupán annyi köze van hozzá, mint az életben mindenhez. Amikor azt mondják, all-in, már nincs változtatás, a szerencse dönti el, hogy milyen lapok jönnek fel. Egy mai játékos már teljesen más, mint mondjuk egy korombeli. Más a habitusa, más a szemlélete. Látom a változást, hiszen több mint tizenöt éve kommentálok. Gondolja csak el, hogy ennyi idő alatt hány énekes, hány zenekar tűnt fel. Több száz. Pókerkommentátor egy sem. A színpadi ember és a játékos keveréke adja a jó kommentárjaimat. Nagyon büszke vagyok rájuk.

– Visszakanyarodva a színpadhoz: generációk nőttek fel a slágereken, közben a rajongás mit sem változott. Mi a titkuk?

B. K.: – A mai napig nagyon komolyan vesszük ezt a szakmát. A mai énekesek, tisztelet a kivételnek, felmennek a színpadra és előadják amit elő kell. Ezzel szemben mi megtiszteljük a közönséget és felkészülünk az előadásra.

K. Gy.: – Látja ezt, ami az asztalon van? Pogácsa és kávé, amit mi hálásan köszönünk. Nincs egymillió forintos catering igényünk, csak egyetlen kérésünk van. Szeretnénk minél jobbat és többet adni a közönségnek.

– Stílszerű a Reptér című dalt énekelni az oroszlányi közönségnek, hiszen három kilométerre innen van is egy...

K. Gy.: – El sem tudja képzelni, mennyire népszerű az a dal. Fiatalok, idősek, mindenki nagyon szereti. Én magam is.

B. K.: – Meg a hokisok is.

K. Gy.: – Felhívott a Ferencváros jégkorongcsapatának a menedzsere, hogy tudom-e, a csapat minden mérkőzésen a Reptér című dalomra vonul be a pályára? Elküldte nekem a videót is, ahogy a fiúk a buszon énekelnek.

– Elzárkóztak a dedikálástól, csak színpadon készülhetett önökről fotó. Óvintézkedések a világjárvány miatt?

K. Gy.: – Sokáig mindenhová maszkban indultunk el, és csak a koncerteken vettük le. Sok tízezer ember között megfordultunk. Elhagyjuk a fotózásokat, és nincs ölelkezés sem. Megteszünk mindent azért, hogy az előadó és a közönség nyugodtan találkozhasson. Több mint 63 éve énekelek, de ilyen hosszú ideig még sosem kellett szünetet tartanom. Nem szeretném újra...

B. K.: – Annyit tudunk tenni, hogy a saját példánkkal járunk elöl. Meggyőződésünk, hogy csakis az átoltottsággal lehet ezt megúszni.

A Lady Carnevállal nyitottak - Korda György több mint hat évtizedes pályafutással a háta mögött a magyar tánczene egyik legismertebb előadója. Emellett televíziós pókerközvetítőként is sikeres, amivel nemcsak saját, hanem a játék népszerűségét is növelte. Balázs Klári énekesnő férje, a nyolcvanas években kötöttek házasságot. Első duettfelvételük 1981-ben készült, Nem hozol több rózsát címmel. Az énekesnő 1985-től, a Mamma Maria című olasz sláger magyar változatát lemezre énekelte, ami országos hírnevet hozott neki. Egy évvel később, 1986-tól már közösen jelentetik meg albumaikat, mind a mai napig. Oroszlányi fellépésük alatt nagy slágereket énekeltek, úgy mint a Lady Carnevált vagy a Találd ki gyorsan a gondolatom címűt. Nem csak a színpadon lépnek fel közösen, hotelt is vezet a házaspár, a II. kerületben lévő Hotel-Villa Korda tulajdonosai.