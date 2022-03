Nem hagyta annyiban 38 perce

Ez legyen a legnagyobb bajuk! - Tóth Gabi visszaszólt a komáromi klipjét kritizálóknak

Tóth Gabi és Mező Misi is felénekelt egy-egy dalt a közelmúltban a Monostori erődben. Előbbi most a negatív kommentelőknek vissza is szólt.

Vasas P. Vasas P.

A netes közösségétől kapott hideget-meleget Tóth Gabi a Monostori erődben forgatott, Gábor Áron rézágyúja című dal miatt, számolt be róla a Bors. Az énekesnő a napi történetben osztott meg néhány negatív kommentet, amelyekről elmondta, ezek a 10 év alatt semmit sem változtak és ennyi idő alatt már immunissá vált. A pozitív hozzászólások viszont nagyon jól esnek neki, és erőt adnak a hétköznapokra az édesanya számára. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Tóth Gabi a Monostori erődben forgatta klipjét, amely a Gábor Áron rézágyúja kezdetű dalt dolgozza fel. A Magyar Turisztikai Ügynökség népszerű előadók bevonásával indította el a Daloskönyvet, melyben régi ismert magyar dalokat alkotnak újra. Az énekesnő kiemelte: nagyon hálás, hogy Mező Misi mellett ő lehet az a női hang, aki eljuttatja a gyerekekhez a kötelező dalokat egy új minőségben. Pontosan fel voltunk készülve arra, hogy ez milyen ellenszeleket fog majd kapni – mondta. Hozzátette, senkit ne érjen annál nagyobb baj, mint hogy Tóth Gabi Gábor Áron rézágyúját énekel. Mező Misi a Kossuth Lajos azt üzente című dalt énekelte fel egyébként az erődben. Mint az a Daloskönyv Youtube-csatornáján olvasható, „ünnepeink és jeles napjaink dallamai szólalnak meg” náluk. Hozzátették: a közkedvelt és kevésbé ismert dalokat gyerekkórusok, a két már említett énekes adja elő. Kiemelték: a Daloskönyv azért készült, hogy kicsik és nagyok együtt énekeljenek, hogy „a dalainkat ne felejtsük el, és ha kell, tanuljuk újra”.

