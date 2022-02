Az elmúlt hetekben nagyon törekedett házasságuk megmentésére Berki Krisztián és Mazsi. Most úgy látszik, hogy fordulóponthoz érkezett kapcsolatuk. Krisztián napok óta egy belvárosi szállodában húzza meg magát – számolt be róla a Borsonline. A portálnak azt is sikerült lencsevégre kapnia, mikor a tatabányai születésű celeb a lányával távozik a hotelből.

A páros tavaly november óta párterápiára jár házasságuk megmentése érdekében. Még egy vidéki szállodába is elutaztak a közelmúltban, hogy nyugodt körülmények között tudjanak töltődni, építeni házasságukat. Ez a sok törekvés azonban egyelőre nem hozta meg eredményét, sőt, szétköltözés lett a vége. Berkinek napok óta egy belvárosi szálloda nyújt otthont.

Az izomceleb a jelenlegi helyzetről a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy most békén kell egymást hagyniuk Mazsival. Már napokkal ezelőtt beköltözött a szállodába, hogy meddig marad, az azonban még bizonytalan.

Mazsi kérte, hogy menjek el egy időre…Számomra fontos, hogy mindkettőnk lelki békéje meglegyen, ha esélyt adunk a vitákra, ez lehetetlen. Az elmúlt 6-9 hónapban nagyon nehéz helyzet alakult ki, próbálunk ezen dolgozni. Szerencsés helyzetben vagyok azáltal – mert míg mások esetleg nem tehetik meg, hogy átmenetileg szállodába költözzenek –, hogy most még többet tudok foglalkozni magammal, és békén kell tudnunk hagyni egymást Mazsival

− fejtette ki Berki, aki azt is elmondta, hogy a helyzetről volt feleségét, Pamelát is értesítette, aki teljesen megértő volt. Natikával az apás napokat most a hotelben tölti el Krisztián.

− Amikor eljöttem szállodába, azonnal jeleztem ezt az első szülött lányom édesanyjának is. Pamelával megbeszéltem, hogy Natikával ideiglenesen egy szállodában töltjük el a közös időt, amit megértett és nagyon köszönöm neki – mondta Berki, azonban arra a kérdésre, hogy a közeljövőben visszatér-e feleségéhez és közös kislányukhoz, kitérő választ adott.

Ha megfelelőképpen tudjuk felvázolni a jövőképünket, akkor nem kizárt, hogy hamarosan

Az üggyel kapcsolatban a Bors Roboz Zsóka házaspár terapeutát is megkereste, aki elmondta, hogy Mazsinak és Berkinek időre van szüksége ahhoz, hogy döntsenek a kapcsolatukról.

– Ez egy átmeneti állapot, és hogy Krisztián elhagyta a közös otthont, nem jelenti azt, hogy feladták a küzdelmet a kapcsolatuk tekintetében. Krisztiánnak most arra van szüksége, hogy engedjék lenyugodni, Mazsinak pedig arra, hogy végiggondolja az életét, hogy együtt vagy külön jobb-e neki. A gyerekek szempontjából az a fontos, ha nem látnak otthon feszültséget – részletezte a szakember.