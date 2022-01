Drámai küzdelemben esett ki egy hete Esztergályos Patrik az Exatlon Hungary All Starból. A drámai jelző nem túlzás: ő maga sem tudta visszatartani a könnyeit, csapattársai síri csendben figyelték, ahogy a földön fekszik a kimerítő futamok után. A történtekről és arról, hogy hogyan érzi magát, egy héttel később, Instagram-oldalán vallott.

Ahogy Patrik fogalmazott, nagyon fájt neki, hogy kiesett, és annyi megválaszolatlan kérdés kavargott a fejében egyszerre, mint még soha.

Hibáztam? Nem voltam elég jó? Ez valóban csak egy játék? Ennek tényleg így kellett történnie?

− Féltem a holnaptól. Tudtam, hogy ezeket a kérdéseket előbb vagy utóbb meg kell válaszolnom, legfőképpen magamnak. Csalódott vagyok. Mérhetetlenül − tette hozzá, majd felidézte, hogy amikor aláírta az idei szerződést, tudta, hogy az első évad után élete következő megatározó kalandja kezdődik majd el.

Öt nap. Mindössze ennyi jutott ebből az utazásból, de egy pillanatát sem bántam meg. De kell még idő a válaszokra. Ami már biztos: elmondhatatlanul hálás vagyok a feltétel nélküli támogatásotokért, nem is gondolnátok, milyen sokat jelent.

A miértekről egyébként Nagy Réka, az Exatlon Hungary All Star riportere is faggatta a tatai párbajtőrözőt. Mint neki mondta, kicsit őt demoralizálta, vagy kevésbé tudta motiválni az új csapatösszetétel a saját, első évadjához képest. Bölcsen viszont megjegyezte, hogy az élethez a pofonok is hozzátartoznak, de bízik benne, hogy az, amit most ő és így a pirosak kaptak, igazi csapattál kovácsolja össze őket.

Patrik kiesése után derült ki, hogy a Kihívók Pap Dorcija és Patrik az játék előtt, még itthon egymásra talált. A fiatal lány teljesen összezuhant, amikor megtudta, hogy a szívének kedves fiatalember esett ki a párbajon.

Patrik is mesélt erről néhány szóban, és üzent is Dorcinak. Azt kívánta a fiatal lánynak, hogy higgye el, hogy helye van a játékban.

Ez sajnos most nem úgy alakult, ahogy mi azt elterveztük... Ez egyszer már megtörtént a második évadban. Most ha egy kicsit jobban odakoncentrálsz, akkor te lehetsz a női bajnok, de abban is biztos vagyok, hogy ezt a Bajnok lányok nem fogják könnyen adni. Én szurkolok neked otthonról, várlak haza, és nagyon sok csókot küldök!

Nos erre a hitre szüksége is volt Dorcinak, egy héttel Patrik kiesése után ugyanis ő is párbajozott, méghozzá a szintén Komárom-Esztergom megyei Bajnokkal, Kocsis Alexandrával. Hajszál híján ki is esett, 2-2 után szerezte meg ugyanis a győztes harmadik pontot, ezzel kiejtve az oroszlányi bombázót.