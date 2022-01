Kocsis Alexandra is orvosi segítségre szorult az Exatlon Hungary All Star első versenynapján. Az oroszlányi, Arnold Classic-győztes bikini fitneszmodell esését mindenki láthatta a TV2 képernyőjén este, az viszont csak később derült ki, hogy orvoshoz is fordult ezután.

Nem a bombázó Bajnok volt az egyetlen egyébként, aki megsérült az első Exatlon-pályán, a kihívókat erősítő, korábbi győztes, Herczeg-Kis Bálint vérző fejjel fejezte be a körét például, de a Szandival összecsapó első nyertes, Huszti Kata is lefejelte az egyik elemet.

Vagy nagy volt a lendület vagy megcsúsztam, és ráestem a kezemre. Ott annyira nem éreztem, nyilván az adrenalin miatt, de most már nagyon fáj

− vallotta be Szandi, aki abban bízott, hogy következő nap, vagyis a mai adásban már nem fog érezni belőle semmit. Hozzátette: nem akarja az esésre fogni, hogy egy kockát sem sikerült ledobnia.