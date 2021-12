Esztergályos Patrik, ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőrözőnk is visszatér az Exatlon All Star évadában. A TV2 december 15-én este jelentette be, hogy kik szerepelnek majd az új sportrealityben, a versenyzők között pedig ott van a 2019-es szezon férfi bajnoka is. Akkor még nem külön férfi és női győztest hirdettek, és bár Patrik ott volt a döntőben, végül összesítettben a második helyen végzett. Most újabb lehetőség áll viszont előtte. A január 3-án kezdődő évadban a Bajnokok csapatát erősíti majd.

Az évadban sok ismert és kedvelt játékos visszatér, külön érdekesség, hogy a Kihívók csapatát erősíti majd az a Huszti Kata is, akivel anno Patrik a mindent eldöntő fináléban összecsapott.