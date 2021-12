Ahogy arról beszámoltunk, egy komáromi áruházban bukott le egy 14 éves ácsi fiú, amikor óvszert próbált lopni. Két dobozt bontott ki, és 15 darabot próbált a kabátjába rejtve kicsempészni, de a biztonsági őr feltartóztatta és értesítette a rendőrséget. A fiatalkorú ellen lopás miatt indult eljárás. A történetet meghallva Kelemen Anna is elmondta a véleményét, megvédve a fiút, mondván: nagyobb bajok is vannak a világban.

A szexi playmate egy igencsak kihívó fotóval, arcán szívecskével üzent az Instagram-oldalán. Mint írta, a jelek szerint egészséges férfiúi kíváncsiság vezérelte a srácot, akinek felelősségteljes a gondolkodása is. Majd a karácsonnyal is összekötötte a történteket:

− Nem értem miért kell most őt így traumatizálni. Pláne most karácsony közeledtével igazán mutathattunk volna egy kis megértést néhány óvszerrel megajándékozhattuk volna igazán. Ki tudja talán a nőktől is elmegy a kedve vagy a barátnője egy számmal növeli a meg nem született gyermekek számát a statisztikában ….a mai nehéz időkben, amikor egy párduc kóborol egy számára idegen tájon, járványok tombolnak a világban, értékként kellene őrizni és örülni, hogy működnek még az egészséges ösztönök − fogalmazott egy láng emojival nyomatékosítva mondanivalóját.