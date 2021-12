A kislány születése után a névválasztás is nagy nyilvánosságot kapott. Most pedig a kislány fejlődését kísérhetik figyelemmel a celebpár követői. A most megosztott, tündéri videóból kiderül, hogy Mazsi édesanyja, a büszke nagymama minden pillanatot kihasznál, hogy szeretettel árassza el a kis Emmát.