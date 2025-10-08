Kiállítások királyai: a vármegye II. osztályának legkeményebb emberei

A labdarúgás berkein belül rengeteg játékos híresült el durvábbnál durvább szabálytalanságairól. Ezek a kisebb-nagyobb "ütemtévesztések", olykor akár több hónapos eltiltással is járhatnak. Minden durva belépőben azonban egy közös van, a piros lap (konzekvens bíráskodás esetén) elmaradhatatlan következmény mindegyiknél.

Hasonló szituációkban azonnal villanhat a piros lap

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Piros lapok a vármegye II. osztályából

A vármegye II. osztályában nem csak a gólok záporoztak, hanem a lapokból sem volt hiány. Volt aki egy heves belépővel, volt aki szavakkal vagy tettekkel érdemelte ki a piros lapos kiállítást. A játékvezetők nincsenek könnyű helyzetben szűkebb hazánkban, akad dolguk rendesen. Összegyűjtöttük azt a 3 játékost, akinek a legtöbbször kellett idő előtt zuhanyoznia.

TOP 3

Varga Levente (Tokod SE / Piliscsévi SE / DG Tát SE) 13 piros lap (33 sárga lap)

Varga Levente zsebelte be az első helyet az elmúlt 10 év alapján. 13 piros lapja mellett 33 sárgát sikerült összegyűjtenie a vármegyei bajnokság II. osztályában. 3 csapatban is bizonyította, hogy ő a megye II. legkeményebb játékosa. Nagy Dávid (Tokod SE / Piliscsévi SE / Süttői SC) 11 piros lap (118 sárga lap)

Nagy Dávid nem sokkal maradt le a dobogó legfelső fokáról. 2 piros lappal maradt csupán le Vargától, azonban sárga lapok tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elmúlt 10 évben. 118 sárgával magasan vezeti a TOP 3-as listát. Bögi Zoltán (Ácsi Kinizsi SC) 10 piros lap (48 sárga lap)

Bögi Zoltán az Ácsi Kinizsi oszlopos tagja 10 piros lappal a képzeletbeli dobogó harmadik fokára léphet fel, csupán egy lappal lemaradva a második helytől. 10 piros mellett 48 sárga lap birtokosának mondhatja el magát.

Nem unatkozhattak a vármegyei futball szerelmesei

Újra benépesültek a vármegye futballpályái. Teljes fordulókat rendeztek a vármegyei labdarúgás első, másod-és harmadosztályában is. A vármegyei futball szerelmesei nem unatkozhattak az elmúlt hétvégén.

Vértestolnai bravúr született a listavezető ellen

A vármegye harmadosztályában több rangadót is rendeztek. A szomszédvári rangadók győztesei a Dad, a Csém és a Szákszend, aki kétgólos hátrányból mentett pontot.