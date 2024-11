A Ferencváros hazai pályán 4-1-re legyőzte a svéd Malmö csapatát a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában – írta meg korábban a Magyar Nemzet. A magyar bajnok már bő tíz perc elteltével két góllal vezetett, és a meccs egészét tekintve nagyon magabiztosan győzte le a svéd Malmö együttesét. A meccs után a vendége edzője, Henrik Rydström elismerte a Fradi remek képességeit, azonban szerinte nagyon furcsa gólokat kaptak a meccs elején. A Ferencváros trénere, Pascal Jansen érhetően másképp értékelte a pályán látottakat.

Hatékonyan fociztak

A Malmö edzője szerint odaadták a győzelmet a Fradinak – olvasható az Origo oldalán.

– Nagyon különös gólokat kaptunk, a fejek nem voltak a helyükön, éppen az ellenkezőjét mutattuk annak, amit egyébként képviselünk. Tálcán kínáltuk az ellenfélnek a lehetőségeket, a korábbi Európa-liga-meccseinken is vétettünk már hasonló hibákat. Az öltözőben mondtam a játékosaimnak, hogy fejlődnünk kell és muszáj tanulnunk a saját hibáinkból – nyilatkozta csalódottan Henrik Rydström, aki megköszönte az 1200 svéd szurkolónak a támogatást. A Ferencváros edzője, Pascal Jansen elégedett volt csapata teljesítményével, és boldog amiatt, hogy sikerült kihasználni az ellenfél sebezhető pontjait.

– Tökéletes végkifejlet volt ez számunkra. Nagy dolog négy gólt lőni európai kupameccsen, de a mérkőzés előtt is azt mondtam a fiúknak, hogy nagyon erős ellenféllel fogunk játszani. A gyenge pontokra is rávilágítottam, amit sikerült is kihasználnunk, kifejezetten hatékonyan futballoztunk ma este – összegzett röviden a holland szakember. A Malmö ellen két gólt szerző Varga Barnabás volt a meccs hőse, a Fradi csatára szerint nagyon fontos volt, hogy ellentmondást tűrően kezdjenek a svéd bajnok ellen.