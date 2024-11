A Nemzetek Ligája csoportköre véget ért, a magyar labdarúgó-válogatott idén már nem játszik több mérkőzést, viszont két sorsoláson is érdekelt lesz. November 22-én, pénteken derül ki, hogy márciusban melyik válogatott lesz Szoboszlai Dominikék ellenfele az NL-osztályozós párharcban, december 13-án pedig a 2026-os világbajnokság európai selejtezőcsoportjait sorsolják – írta meg a Magyar Nemzet.

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A Nemzetek Ligája után Ausztria ellenfelünk lehet

Az UEFA Nemzetek Ligája 2024/25-ös egyenes kieséses szakaszának és rájátszásának sorsolását november 22-én, pénteken, közép-európai idő szerint déltől tartják a svájci Nyonban – derült ki az Origo oldaláról. A németek elleni utolsó, hazai, 1-1-re végződő meccs alatt a szurkolók fél szemmel azt is figyelték, vajon kik jöhetnek velünk szembe a pénteki sorsoláson, ahol Marco Rossi csapata kiemelt lesz, így a visszavágót fogja a Puskás Arénában játszani. Egy biztos, egy hatalmas meglepetés – a B ligájából biztosan kieső Montenegró hazai pályán Nikola Krsztovics mesterhármasának köszönhetően meglepetésre 3-1-re nyert az eddig csoportelső Törökország ellen – alaposan átrendezte az erőviszonyokat. Ugyanis a törökök helyett Wales lett a csoportelső – miután 4-1-re győzött Izland ellen – így a törökökkel akár találkozhatunk is márciusban. Az már ismert volt, hogy Ausztria és Görögország neve is ott lesz a lehetséges ellenfelek között, és kedden éjszaka az is eldőlt, hogy Ukrajnával lett teljes a kvartett, miután utóbbiak az Albániában nyertek 2-1-re, így odaértek a csoport második helyére. Itt a csehek végeztek a csoport élén – 2-1-re verték a grúzokat –, így közvetlenül feljutottak az A divízióba. A lehetséges ellenfeleink tehát Ukrajna, Görögország, Ausztria és Törökország lesz. Pénteken kiderül, hogy kit sodor elénk a sors. December közepén azonban még lesz egy másik sorsolás, amely nagyon fontos lesz Marco Rossi csapatának számára.