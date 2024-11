A pontosztozkodással immár hét kör óta nyeretlenek a hajdúságiak, akik Dombi Tibor ideiglenes vezetőedző irányításával két meccsen két pontot gyűjtöttek. A zöld-fehérek veretlenségi sorozata pedig nyolc bajnoki találkozót foglal magában.

OTP Bank Liga, 13. forduló:

Debreceni VSC-ETO FC Győr 2-2 (1-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4521 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Bárány (42.), Stojkovic (73.), illetve Bumba (9.), Bitri (89.)

sárga Lap: Dzsudzsák (8.), illetve Boldog (40.), Tóth R. (58.), Heitor (62.), Marku (67.), Ouro (70.)

Debreceni VSC:

Megyeri - Stojkovic, Batik (Braga, 64.), Dreskovic, Ferenczi - Szuhodovszki (Vajda, 86.), Kocsis G. - Szűcs T., Dzsudzsák (Szécsi, 76.), Domingues - Bárány (Kaye, 86.)

ETO FC Győr:

Petras - Marku, Bitri, Boldor (Skvarka, 77.), Heitor, Vianna - Tóth R., Ouro (Anton, 77.), Gavric (Krivokapic, 77.) - Sahli (Diarra, 68.), Bumba

Nem kezdődött nagy iramban a mérkőzés, az első nagy helyzet a hajdúságiak előtt adódott, de Domingues próbálkozását a győri kapuba hat kör után visszakerült Petras védte lábbal, a kipattanó után pedig egy védőnek sikerült blokkolnia. A kimaradt lehetőség gyorsan megbosszulta magát, mert Bumba fejesével vezetést szerzett a Győr, amely előnyben fokozatosan átvette az irányítást is. A zöld-fehérek akár el is dönthették volna a találkozót, Sahli lövése a kapufát találta el, Tóth szépségdíjas ollózása alig kerülte el a debreceni kaput, de védenie is kellett a hazai hálóőrnek. A piros-fehérek teljesen váratlanul egyenlítettek a szünet előtt.