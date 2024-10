Kollégája, Ronald Koeman inkább félig telinek látta a poharat a döntetlent után, mert emberhátrányban sikerült a csapatának pontot mentenie.

"Nehéz meccs volt, a magyar csapat jól küzdött. Ma minden olyan nehézkesen ment. Olyan helyzetbe kerültünk, hogy a pálya középső részét nem tudtuk megjátszani, mert ott nagyon sűrű volt a magyar csapat, ezért a széleken kellett volna többet próbálkozni. Emberhátrányban pedig örülhetünk, hogy sikerült pontot szerezni" - mondta a hollandokat irányító tréner. "Tulajdonképpen igazságos a döntetlen, mert nem tudtunk elég helyzetet teremteni. A tízemberes játékból kihoztuk a maximumot, de ilyen típusú meccseket meg kellene tudni nyerni".

Koeman szerint az volt a probléma, hogy nehezen tudták megtalálni labdával a támadókat. Ez a második félidőben már jobban ment, Gakpo ezért veszélyesebbé vált, de a befejezések pontatlanok voltak. A késői cseréket azzal indokolta, hogy úgy érezte, fognak gólt szerezni.

A csoportban harmadik helyen álló magyarok hétfőn a sereghajtó Bosznia-Hercegovina vendégei lesznek Zenicában.

Dibusz: helyén kell kezelnünk magunkat

Dibusz Dénes és Sallai Roland szerint is a reálisan kell kezelni a hollandok ellen 1-1-gyel végződött találkozót a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában, és hétfőn a bosnyákokkal szemben is meg kell tartaniuk a pénteken mutatott csapategységet.

Dibusz szerint mindenki beletette a maximumot a mérkőzésbe, fegyelmezett és zárt védekezést nyújtottak, pedig többen is problémákkal küzdenek. A közvetett szabadrúgásról elmondta, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominikkel találták ki azt a kirúgási figurát, amellyel meg akarták lepni a hollandokat, ez első próbálkozásra sikerült, másodikra viszont nem.

"A másodiknál kérdeztem tőle, hogy mi legyen, azt mondta, legyen ugyanaz. Leraktam a labdát, majd megváltoztatta magában ezt a döntést, mivel látta, hogy nem támadják le, bár nyilván nem tudták volna letámadni, mivel nem volt játékban a labda. Sajnos itt hozott egy rossz döntést" - mondta a vegyes zónában a ferencvárosi hálóőr, aki azt is elárulta, a szabadrúgásnál a sorfalból senkinek sem szabadott szétugrania, ugyanakkor azt is kiemelte, egy ilyen szituációt az ellenfél sem gyakorol, tehát a hollandok is rögtönöztek a pályán, amiből végül nem született gól.