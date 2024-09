„Boldog vagyok és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Azt hiszem, együtt nagy dolgokat tudunk véghez vinni, például a bajnokság megnyerése, hiszen ez a célunk. Szeretném, ha az Európa-ligában döntőt játszanának, és azt is megnyernénk" - nyilatkozta péntek esti érkezése után az isztambuli repülőtéren új klubja közösségi oldalán.

Hozzátette,

sokat hallott a Galatasaray szurkolóiról, és már nagyon várja, hogy találkozzon velük a stadionban.

Sallai 2018 óta a német élvonalbeli SC Freiburg futballistája volt. A Galatasaray hatmillió eurót fizet négy részletben, négy év alatt a német klubnak. A támadójátékos - akivel négy évre állapodott meg a török egyesület - idényenként 2,5 millió eurót keres majd.

Az 54-szeres válogatott játékos édesapja, Sallai Tibor az M1 aktuális csatornán úgy fogalmazott:

a Galatasaray egy nagynevű, nagy múltú klub, amely az Európa-ligában is szerepel, a bajnokságban mindig ott van az élmezőnyben, ezért szerinte a fia jól döntött.

Az isztambuli csapatnak olyan világhírű támadójátékosai vannak, mint Victor Osimhen, Michy Batshuayi, Hakim Ziyech, Mauro Icardi és Dries Mertens.

„Roland erős gyerek, szereti a kihívásokat. Freiburgban is sokkal nehezebb helyzete volt magyarként, mint a német játékosoknak, tehát neki állandóan meg kellett küzdenie, hogy kezdőjátékos legyen. Nem féltem ettől az új kihívástól. Biztos vagyok benne, hogy meg fogja vívni ezt a harcot is, és be fogja magát játszani a kezdőcsapatba" - szögezte le Sallai Tibor.

Meglátása szerint a négy évre szóló szerződés „nem jelent semmit", a klubok általában azért kötnek hosszabb távú megállapodásokat, hogy ne ingyen kelljen elengedniük a játékosaikat.