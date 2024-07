– Olyanok, akik a világ élsportolói között is megállják a helyüket, képesek legyőzni másokat és saját magukat is, akikre büszkék vagyunk, akikért minden magyar szív egyszerre dobban. Bízunk benne, hogy most is sok csillogó érmet akasztanak majd a magyar sportolók nyakába – hangsúlyozta az államfő.

– Az egész nemzet számára örömünnep, amikor egy magyar sportoló olimpiai szereplésével világraszóló sikert ér el. Kiemelte: az olimpia a versenyek versenye. Ekkor születnek sporttörténelmünk legszebb fejezetei, s ezt azok írják, akik a célegyenesben átveszik a vezetést, akik csúcsokat döntenek, akik fellépnek a dobogóra, akik tiszteletére megszólal a magyar himnusz – tette hozzá.

– Küzdelmükkel kimondhatatlanul sok örömet ajándékoznak a magyar embereknek, feledhetetlen élményt adnak azoknak a gyerekeknek is, akik példaképet, követendő hősöket látnak önökben maguk előtt, akik a párizsi olimpia magyar indulóinak példáját követve most tervezgetik saját jövőjüket.

Az olimpiai szereplésük összekovácsolja a nemzetet

– hangsúlyozta a köztársasági elnök, aki azt is hozzáfűzte, hogy mindannyiunknak erőt adnak, megmutatják, hogy egyetlen magyarság van, hogy összetartozunk. Olyan falak válnak ekkor láthatatlanná, amelyeknek máskor sem szabadna elválasztania embert az embertől, magyart a magyartól.

Sulyok Tamás kiemelte: Magyarországnak magyar sportélményekre van szüksége és olyan nagyszerű sportolókra, akik növelik és felfrissítik a nemzet önbizalmát, saját közösségébe vetett hitét, olyan olimpikonokra, akik megmutatják, micsoda erők rejlenek a nemzetünkben. A köztársasági elnök emlékeztetett: Magyarország ahány olimpián elindult, annyi alkalommal tért haza arannyal, s átlagosan hét aranyérmet szereztünk.

Bízunk benne, hogy most is sok csillogó érmet akasztanak majd a nyakukba

– fogalmazott az államfő.

A párizsi nyári olimpiát július 26. és augusztus 11. között rendezik meg. Magyarország 21 sportágban 180 kvótával vagy részvételhez szükséges szinttel rendelkezik az ötkarikás nyári játékokra. A francia főváros éppen 100 évvel ezelőtt, 1924-ben rendezett nyári olimpiát, azonban az 1900-as ötkarikás játékokat is Párizs szervezte meg. Franciaország 1924-ben Chamonix-ban, 1968-ban Grenoble-ban, 1992-ben pedig Albertville-ben rendezett téli olimpiát.