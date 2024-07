Azt a célt tűztük ki, hogy minden idők legjobb vb-jét szervezzük meg. Ha nem ez a cél, akkor nem is pályázunk

- jelentette ki az MTI-nek Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke.

Ez egy jubileumi esemény lesz, mert a csúcsok csúcsa volt az 1984-es, szilvásváradi vb. Fő cél, hogy ugyanolyan nagy hatású legyen ez a vb, mint negyven esztendeje, hogy ez a csodálatos sportág új lendületet vegyen.

A kettesfogathajtásban 12-szeres világbajnok sportvezető kifejtette, a Nemzeti Rendezvényügynökség a szervező, együttműködő partner a ménesgazdaság, amely a helyszínt és az infrastruktúrát biztosítja, míg a szövetség a szakmai hátteret adja. Hozzátette, az utolsó fázisban mindig az az érzése az embernek, hogy le vannak maradva, de sok nagy világversenyt szerveztek már, így a kiváló, felkészült csapatnak köszönhetően a végére minden össze fog állni.

"Negyven év távlatából érdemes rápillantani hova változott a fogathajtás. Sokkal inkább előtérbe került a képzettség, az idomítottság, a hajtók technikai tudása, miközben háttérbe szorult a fizikum, bár a szilvásváradi dombokon erre is szükség lesz, mert a pályában vannak jelentős szintkülönbségek, így próbára teszik az állóképességet is. Emellett előtérbe került a biztonság, a lovak jóléte" - mondta az 57 éves Lázár Vilmos, aki ezzel arra is utalt, hogy az 1980-as években ez a sport "tökös, embert és lovat próbáló" volt, amit az mutat, hogy 1984-ben a maratonhajtás veszélyes volt, talán túl nehézre is volt hangolva.