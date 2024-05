A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja.

Ismerje meg a tesitanárokat:

30 év alattiak: Varga Viktória / Kazár / Aba Sámuel Általános Iskola

A sport mindig is az életem része volt, óvodáskorom óta teniszezek, 12 év aktív versenyzői múlt van a hátam mögött, így szinte nyilvánvaló volt, hogy a sport terén fogom megtalálni a hivatásomat. A mozgásos képességek mellé társult a gyermekszeretet és az aktív életmód iránti elköteleződésem, melyek véglegesen a tanári pályára szólítottak. Mindennapos nevelői munkám célja a sportolás megszerettetése, az egészséges életmódra nevelés, a gyerekek önértékelésének fejlesztése, továbbá egészségi állapotuk javítása is. A testnevelés tanításában a legszebb, hogy minden órán motivációt és önbizalmat adunk a gyerekeknek arra, hogy küzdjenek céljaik eléréséért és megtapasztalják, hogy sikert csak kitartással és kemény munkával tudnak elérni. Fiatal korom ellenére úgy érzem, kollégáim elismerik szakmai tevékenységeimet, a nevelőtestület több díjban is részesített már pedagógus pályám kezdeti szakaszában, illetve munkaközösségvezetői feladattal is megbíztak. Számtalan versenyen való eredményes tanulói szereplést tudnék a sikereim között megemlíteni, továbbá eredményes pályázati tevékenységeimet, és az iskola aktív sportéletének fellendülését. Minden tanulóval igyekszem jó, bizalmi kapcsolatot kialakítani. A legnagyobb öröm számomra a szakmában az, amikor volt tanítványaim több év eltelte után pozitív véleménnyel, dicsérően nyilatkoznak rólam és tanóráimról, szeretettel gondolnak vissza az együtt töltött iskolai napokra.

Kisiskola kategória: Makkai Máté / Nógrád / Dr. Hesz Mihály Általános Iskola

Makkai Máté vagyok, a Dr. Hesz Mihály Általános Iskola testnevelés és történelem tanára 2018 óta. Tanulmányaimat Egerben végeztem és ezalatt az idő alatt már tanítottam az említett iskolában. Óráimat a precíz munkavégzés mellett a jó hangulat jellemzi. Diákjaimmal rendszeresen részt veszünk az atlétika, kézilabda és labdarúgás diákolimpiai küzdelmekben. A tavalyi évben a Kisiskolák versenyén mindhárom sportágban vármegyei bajnokok lettünk és országos döntőbe jutottunk. Mellékállásban két utánpótlás focicsapat edzője vagyok, illetve aktívan futballozom. Szabadidőmben röplabdázom, teniszezem, szeretek olvasni és utazni.