Marozsán Fábián tavaly még selejtezőre kényszerült, s végül nem is tudott eljutni a Roland Garros főtáblájára. Idén viszont top 50-es játékosként alanyi jogon főtáblás volt Párizsban, s magabiztos teljesítménnyel igazolta is, milyen színvonalat képvisel. Marozsán Fábián győzelme ugyanis egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben a kazah ellenfele ellen – írta meg a Magyar Nemzet.

A magyar teniszező továbbjutott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójából

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Ingyen pontok

A világranglistán 43., esélyesebb magyar teniszező a kazah Mihail Kukuskin ellen kiválóan kezdett, sorozatban három játékot nyert, majd a folytatásban is remekül fogadta a selejtezőből érkezett ellenfele szerváit. Könnyedén hozta a második szettet is, majd a harmadik felvonásban sem változott a kép.

Marozsán magabiztos volt, kihasználta ellenfele minden megingását, az egyoldalú csata másfél óra alatt véget ért

– derült ki az Origo oldaláról.

Bár egy Grand Slam-tornán nincs könnyű meccs, egy picit ezt most simábbnak is éreztem annál, amit vártam, voltak hibái, kaptam ingyen pontokat is – nyilatkozta a magyar játékos. Hozzátette, Kukuskin rutinos teniszező, és három győztes meccs után lépett pályára ellene, mert a kazah a selejtezőből indult.

A fonákjával verte régen végig a világot, az nekem sem volt a legkellemesebb, de erre egész jól felkészültem, és a játékának sebessége sem volt bántó. Okosan kihasználtam a gyenge pontjait, amiben az is segített, hogy az edzőm, Balázs György aktív játékosként többször is összecsapott vele, így kiváló tanácsokat kaptam tőle

– mondta el Marozsán, akinek a következő fordulóban nehezebb dolga lesz.