Bognár György vezetőedző csapata sokáig emberhátrányban hősiesen védekezve mentette hosszabbításra a finálét, melyet aztán a ráadásban a 31. születésnapját egy napja ünneplő Papp Kristóf fejese döntött el a 98. percben, a slusszpoént pedig Haraszti Zsolt üres kapus gólja jelentette közvetlenül a lefújás előtt.

A paksi Osváth Attila (b) és a ferencvárosi Botka Endre a labdarúgó

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A Paks története legnagyobb sikerét érte el, mert ez az első rangos trófeája - egyúttal a Magyar Kupa huszadik győztese -, miután 2011-ben a bajnokságban, két éve pedig a kupasorozatban lett ezüstérmes. Diadalával a következő idényben az Európa-liga selejtezőjében szerepelhet, míg a Konferencia-ligában a Fehérvár és a Puskás Akadémia indulhat majd a bajnokság alapján.

Orbán Viktor a közösségi oldalán gratulált a Paksnak és a csapat edzőjének, Bognár Györgynek.

Bár a beharangozott telt ház nem jött össze, így is rekordot jelentő 51 900 néző volt kíváncsi a MOL Magyar Kupa döntőjére, amely ennek megfelelően remek hangulatban kezdődött a Puskás Arénában. A fővárosi drukkerek az egyik kapu mögötti lelátó első két szintjét zöld-fehér színekbe borították, egyúttal kirajzolódott a "Hajrá Fradi" felirat.

A meccs nagy ferencvárosi rohamokkal kezdődött, a válogatott Európa-bajnoki keretébe behívott Szappanosnak már az első percben dolga volt, Abu Fani lövésénél pedig ő is csak nézte, amint a labda elsüvített a jobb kapufa mellett. A paksi kapus az első tíz percben még védte Traoré lövését és ziccerét is. Ezt követően a Paksnak sikerült stabilizálnia a játékát, mert bár továbbra is fölényben futballozott a riválisa, de helyzetei már csak elvétve voltak. Fokozatosan egyre kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, a Paks először szűk félóra után veszélyeztetett, amikor Könyves bombáját Varga Ádám ütötte a keresztléc fölé.