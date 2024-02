Mihók Attila szerint példamutató csapattá vált az együttes

Mihók Attila, a világbajnoki elődöntős és immár biztos olimpiai résztvevő női vízilabda-válogatott társ szövetségi kapitánya szerint az elmúlt időszakban példamutató csapattá vált az együttes, amely hétfőn a címvédő és Európa-bajnok hollandok legyőzésével került a négy közé a dohai tornán.

Mindenki tudja milyen messziről, mélyről indultunk, komoly nehézségeken ment át ez a csapat mentálisan és fizikálisan egyaránt. Köszönöm a játékosaimnak, hogy hittek abban, amit mi úgy hívunk, az érem másik oldala. Vették a fáradtságot és az akaratot ahhoz, hogy az emberi kapcsolatok szintjén is példamutató csapattá váljanak. Ez a mai siker talán ebből fakadt

- nyilatkozta a találkozót követően Mihók Attila a vegyes zónában.

Mihók Attila (b) és Cseh Sándor szövetségi kapitányok a női vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A szakember elmondta, rendkívül intenzív két hónap eredménye a megszerzett az olimpiai kvóta, amelynek kivívása az elsődleges feladata volt az irányítást a fukuokai vb után átvevő szakmai stábnak.

"Most picit ünneplünk, de holnap reggeltől más feladatokra koncentrálunk. Eddig az olimpiára szerettünk volna kijutni, most viszont világbajnoki érmet akarunk nyerni, lehetőleg minél fényesebbet" - mondta Mihók Attila, aki hozzátette, nem foglalkozott azzal, hogy a gyengén sikerült eindhoveni Európa-bajnokság után - ahol ötödik lett a csapat - sok kritikát kapott.

Az MTI érdeklődésére elárulta, mivel négy játékosa is kipontozódott - Szilágyi Dorottya, Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta és Leimeter Dóra - gyakorlatilag nem volt "választása", hogy kikre bízza az ötmétereseket, hiszen Vályi Vanda egy kisebb könyöksérüléssel játszik a tornán.

A mérkőzés egyik legnagyobb gólját Gurisatti Gréta lőtte, aki úgy érezte, nem veszíthetik el a találkozót

Azt éreztem végig, hogy jobban megérdemeljük, annyira jó volt a védekezésünk. Sokkal több fórt kaptak, ezt folyamatosan kivédekezni óriási dolog volt úgy, hogy nálunk a végén négyen pontozódtak ki, azaz sokkal több oxigént használtunk el

- mondta Gurisatti, aki megjegyezte, az a magyar játékos, aki ilyen szívvel tud harcolni, az a végén is be fogja lőni az ötméterest, és így is lett. Hozzátette, az Eb óta véleménye szerint egyetlen csapat sem dolgozott annyit, mint a magyar.

"Amilyen mélységből indultunk, ez most annyira gyönyörű. És még nincs vége, mert megjöttek a magyarok" - nyilatkozta Gurisatti utalva a Valmar és a Hősök zeneszámára, amely a győztes magyar meccsek után a hangszórókból szól.

Talán az egész vb egyik legszebb védekezését mutatta be a találkozón Garda Krisztina, aki a magyarok első találatát lőtte a 13-12-re megnyert összecsapáson:

Szenzációs meccs volt, egy óriási csapatmunka. A védekezésbe beletettük a szívünket és lelkünket, támadásban pedig szenzációs gólokat lőttünk. Egy pillanatra sem bizonytalanodtunk el, és a végén is úgy voltunk vele, hogy ez bizony a mi meccsünk, akármi van

- mondta az MTI-nek Garda, aki hozzátette, külön örül annak, hogy a négybe kerüléssel biztosították az olimpiai részvételt.

Garda Krisztina (b) biztatja csapattársait, mellette Gurisatti Gréta (k), Máté Zsuzsanna (j2) és Mahieu Geraldine (j) a női vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Madaras Norbert: igazságtalan lett volna, ha nem a magyarok nyernek

A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke szerint igazságtalan lett volna, ha a női válogatott nem jut négy közé a dohai világbajnokságon a címvédő és Európa-bajnok hollandok elleni összecsapáson.

Tudtuk, hogy nehéz lesz, hiszen a csoportgyőzelemért az volt a jutalmunk, hogy a világ- és Európa-bajnokkal játszhatunk a negyeddöntőben. Viszont hittem abban, hogy meg tudja csinálni a csapat, amely az ausztrálok ellen lendületbe jött. A mérkőzés közben végig azt éreztem, hogy egyszerűen igazságtalan lenne, ha ma kikapnánk

- nyilatkozta az MTI-nek a játékosként egyaránt kétszeres olimpiai és világbajnok Madaras Norbert.

Az MVLSZ elnöke kiemelte, a gyengébben sikerült Európa-bajnokság miatt valamelyest felmentést tud adni a Mihók Attila és Cseh Sándor által vezetett szakmai stábnak, amelynek mindössze három hónapja volt a felkészülésre.

"Az Európa-bajnokság után azt nyilatkoztam, hogy valamiért nem látszik az a munka, amit elvégeztek. Sok dolgot behoztak, vagy másképpen csináltak, mint korábban, de ez egyszerűen nem látszódott, miközben tudtam, mennyit dolgoztak. Ezen valahogy át kellett lendülniük. Az egész hangulat jobb itt, mint az Európa-bajnokságon, ahol egyszerűen még nem állt az össze a dolog."

A sportvezető hozzátette, a hollandok felett aratott siker új lendületet adhat a csapatnak, amely ezzel az elánnal folytathatja a négy között.

A magyarok, akik sikerükkel biztosították részvételüket a párizsi olimpián, szerdán 15.30-kor játszanak az elődöntőben.

Női vízilabdatorna eredmények:

negyeddöntő:

Görögország-Olaszország 14-12 (3-0, 4-3, 4-4, 3-5)

korábban:

Magyarország-Hollandia 13-12 (1-1, 3-1, 1-2, 3-4, 5-4) - ötméteresekkel

Egyesült Államok-Ausztrália 10-9 (2-2, 3-1, 3-0, 2-6)

Spanyolország-Kanada 12-9 (3-1, 4-1, 2-3, 3-4)

a 15. helyért:

Brazília-Szingapúr 18-2 (4-0, 2-0, 4-0, 8-2)

a 13. helyért:

Franciaország - Dél-afrikai Köztársaság 19-8 (5-0, 5-3, 6-3, 3-2)

a 9-12. helyért:

Kína - Nagy-Britannia 15-10 (4-2, 5-3, 2-1, 4-4)

Új-Zéland - Kazahsztán 23-8 (6-2, 5-1, 7-3, 5-2)

A torna további programja:

szerda:

a 11. helyért:

Nagy-Britannia - Kazahsztán 7.00

a 9. helyért:

Kína - Új-Zéland 8.30

az 5-8. helyért:

Ausztrália-Kanada 10.00

Hollandia-Olaszország 12.30

elődöntő:

Egyesült Államok-Spanyolország 14.00

MAGYARORSZÁG-Görögország 15.30