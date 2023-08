Megemlítette azt is, hogy a rendezvény "hagyatékaként" az eddigi szennyezett területen a vb után park lesz és futókör is várja az érdeklődőket.

Nemzeti ügy, hogy ez egy jól sikerült világbajnokság legyen

– összegzett Schmidt Ádám.

Egy héttel a kezdés előtt a szervezőbizottság nyugodt és magabiztos, rendkívül motivált

– jelentette ki Németh Balázs, a Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója, majd arról beszélt, hogy minden készen áll ahhoz, hogy Közép-Európában elsőként Budapest vendégül láthassa a világ harmadik legnagyobb sporteseményét.

Németh Balázs, a budapesti atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója beszél az egy hét múlva kezdődő atlétikai vb kezdete előtt tartott sajtótájékoztatón a Nemzeti Atlétikai Központ parkjában 2023. augusztus 12-én

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Megemlítette, hogy

szombaton tíz órakor kinyitott a sajtóközpont, érkeznek a sportolók, a világbajnokság kisbuszai járják a várost, a világ már Budapestre figyel. Kedden megnyílnak az edzőpályák is. A legfrissebb adatok szerint 102 külföldi országból vásároltak már jegyet

– mondta. Arról is beszélt, hogy ársapkát vezetnek be a stadion büféiben és a szurkolói zónában, 550 forintba kerül fél liter ásványvíz, és a sör is ezer forint alatt lesz.