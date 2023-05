A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség tavaly júniusban indította el tehetséggondozó programját. A támogatott versenyzők már az első évben kiemelkedő sikereket értek el. Történelmi eredmény született az FIA gokart-világbajnokságon, akadémiai háziverseny zajlott a Northern Talent Cup dobogójáért, százszázalékos idény teljesült a Swift Cup Europe-on, és hatalmas sikerek születtek a motoros hosszútávú világbajnokságon.

A „magyar autó-motorsport válogatott keretét”, azaz a támogatott versenyzők névsorát a versenypályákon a tavalyi szezonban elért eredmények mellett többek között a vezetéstechnikát, valamint a fizikai- és mentális alkalmasságot is vizsgálva állították össze a szakembereink

– ismertette a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség elnök-vezérigazgatója. Weingartner Balázs emlékeztetett rá, a támogatási rendszer feladata előremozdítani a fiatal versenyzők karrierjét, hogy magasabb szintű bajnokságokban, professzionálisabb körülmények közt koncentrálhassanak a versenyzésre.

Az iskolában sokszor igaznak bizonyult a mondás, miszerint a jó eredményt nehezebb megtartani, mint megszerezni. Most, hogy folytatódik a HUMDA tehetségprogramja, ez a hasonlat jutott eszembe, hiszen tavaly elindultunk egy úton, és jó érzés, hogy folytatjuk a megkezdett munkát

– mondta Michelisz Norbert.

Mindig is hangsúlyoztam, hogy a magyar autó-motorsportban szükség van a támogatásra, mert rendkívül költséges sportról van szó, és sok esetben az anyagi korlátok gátolják meg a kivételes képességű versenyzőket is a kibontakozásban. Hiszek ebben a programban, és hálás vagyok, amiért a tapasztalataimat a magyar autósport érdekében hasznosíthatom

– szögezte le a túraautó világkupa 2019-es bajnoka, az akadémia mentora.

Jó érzéssel tölt el, hogy részt vehetek a programban és szakmailag irányíthatom a motoros tehetségek kiválasztását

– jelentette ki Talmácsi Gábor. – A támogatási rendszert az előző évi tapasztalatokat felhasználva folytatjuk– tette hozzá a MotoGP-sorozat 2007-es világbajnoka. - Saját pályám során is tapasztaltam, hogy a szülőkre mekkora anyagi terheket ró, ha gyermekeik a technikai sportokban jeleskednek, a Hungarian Motorsport Academy ezért ez egy igazán kivételes lehetőség a támogatottak számára. Külön öröm, hogy a kiválasztottak már az első évben világ- és Európa-bajnoki sikereket értek el és az utánpótlás sorozatokban abszolút domináltak minden szakágban. Biztos vagyok abban is, hogy ha valaki egyszer bekerült az akadémiánkba, azzal olyan védjegy birtokába jut, amellyel könnyebben boldogul a támogatóknál, hiszen a szponzorok is tudják, hogy milyen alapos felmérési rendszer után lehet valaki a program részese.