Bár Sztanyiszlav Csercseszov hangsúlyozta a Monaco elleni döntetlen után, hogy a Ferencváros még nem tartozik az elithez, és ebben igaza is van, nagyot lépett felé. Jelenleg ott tart, hogy márciusban nyolcaddöntőt játszhat majd az Európa-ligában, miután megnyert egy olyan csoportot, amelyben francia, szerb és török vetélytársakat előzött meg, és ez enyhén szólva is megsüvegelendő teljesítmény, a sorsolás után az ellenfelek aligha ezzel a végeredménnyel számoltak. De

valljuk be: a papírforma alapján a negyedik hely ígérkezett reálisnak.

A lényeg az, hogy a magyar bajnok, ha még nem is az elitbe, de annak a közelébe feltétlenül megérkezett. És ami számomra ennél is fontosabb: nem csak a pályán. Gondolok például arra a kedves gesztusra, hogy a klub meghívta az Iváncsa teljes stábját és keretét a Monaco elleni meccsre a VIP-páholyba. Arról az NB III-as csapatról van szó, amely a múlt héten óriási bravúrt végrehajtva hosszabbításban legyőzte a Ferencvárost, és ezzel kiverte a Magyar Kupából. A meghívó a tisztelet jele, felfoghatjuk főhajtásként is, és persze azonnal a humor forrásává vált: akadt, aki szerint az Iváncsa ezt úgy viszonozhatja majd, hogy meghívja a Fradit a kupadöntőre…

Ha eljut odáig, akkor biztosan megteszi, de van itt komolyabb ügy is. Kubatov Gábor klubelnök a napokban jelentette be, hogy a klub tíz szurkolóját öt évre kitiltotta az összes mérkőzéséről a Crvena zvezda elleni találkozón történtek miatt. Volt, akit azért büntettek meg, mert a nevére szóló jegyét eladta szerb drukkereknek, akik viszont nem tudtak bemenni a stadionba, és a történteket jegyzőkönyvbe mondták. Azokat is kitiltották, akik kiégették a térelválasztó hálót a B szektor előtt, majd pirotechnikai eszközöket dobtak a pályára, továbbá azokat is szankcionálták, akik „fenyegetőleg léptek fel” szurkolótársaikkal szemben. Az elnök ehhez hozzátette: „Öt évet kaptak mindannyian, öt évig nem jöhetnek Fradi-­meccsre, illetőleg minden okozott kárért be fogjuk őket perelni. Ideértve a labdafogó hálót és a nemzetközi büntetéseket, amit miattuk kaptunk.”

Végre a tetteknek vannak következményei, végre működik az azonosító rendszer, és végre alkalmazzák is. Ennek így van értelme, ez sokkal jobb, mint a szektorbezárás vagy a zárt kapuk elrendelése. A szurkoló nagyon fontos, de nem kell, és nem szabad mindent megengedni neki, egy komoly klub komoly szándékokkal szem előtt tartja. A Fradi kemény, de nagyon helyes döntést hozott, és ezért mondhatjuk, hogy nem csak a pályán lépett nagyot előre.