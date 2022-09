Öröm, hogy az első Motorsport Games után a másodikon is részt tudunk venni, és a mi csapatunk létszáma is bővült, több versenyzővel leszünk érdekeltek, mint voltunk Rómában. Az utánpótlás fejlesztésén mindig lehet és kell is dolgozni, de ez a fiatal és lelkes magyar válogatott a bizonyíték arra, hogy a hazai autósportban igenis vannak tehetségek, feltörekvő versenyzők, akik egy ilyen eseményen is büszkén képviselhetik a magyar színeket