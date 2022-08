Egyszerre vagyok mélységesen csalódott és rendkívül dühös most. Maximálisan igazat adok az UEFA-nak, nem is vitatom a döntés jogosságát. Több mint tíz éve, amióta elnöknek választottak, küzdünk a kirekesztés minden formája ellen a Fradiban. Folyamatosan kampányolunk, nem csak a szavak, hanem a tettek szintjén is harcolunk

- nyilatkozta az Origo.hu portálnak Kubatov Gábor.

Az UEFA indoklása szerint a magyar bajnoknak összesen 79 ezer eurót (mintegy 31,1 millió forint) kell befizetnie, ebből 15 ezret rasszista megnyilvánulások, 50 ezret pirotechnikai eszközök használta, különböző tárgyak pályára dobása, anyagi károkozás, valamint provokatív hangnemű rigmusok miatt, míg a nyilvános közlekedőfolyosók lezárása 14 ezer euróba került.

A Ferencvárosnak a büntetés részeként a következő hazai nemzetközi mérkőzésére le kell zárnia egy legalább 1000 fő befogadására alkalmas szektorát a B tribünön, ott pedig egy rasszizmus ellen felszólító molinót kell elhelyeznie.

A zöld-fehérek szerdán 1-1-es döntetlent értek el az azeri Qarabag vendégeként, a párharc visszavágójára kedden kerül sor a Groupama Arénában.

A kizárás azokat érinti, akik a B1 szektorba vettek jegyet, de nem rendelkeznek a bajnokságra érvényes szezonbérlettel. A klubelnök elmondta, az érintett szurkolóknak azt ajánlják fel, hogy automatikusan átfoglalják a jegyüket a következő hazai nemzetközi mérkőzésre.

Hiányzik majd a lelátóról mások miatt ezer ember, aki buzdítaná a csapatot, ezt is nagyon sajnálom. Ha szektort kell bezárnunk, mert kirekesztő rigmusokat hallani a lelátón, akkor így fogunk tenni. Azt hittem, már a legvérmesebb szurkolóink is megtanulták, hogyan kell viselkedniük egy Fradi-meccsen, de még mindig vannak, akik megfeledkeznek arról, hogy mi a Fradiban egyek vagyunk. Szégyellhetik magukat, akik kirekesztő rigmusokat kiabáltak

- nyilatkozta Kubatov.

Az elnök arra számít, hogy az esetből minden szurkoló tanul és többé nem fordul elő hasonló, azaz tényleg sikerül végérvényesen száműzni a kirekesztő rigmusokat.

Borítókép: Kubatov Gábor (MTI/Kovács Tamás)