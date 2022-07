Elek Gábor vezetőedző szerint kudarcok és nagyszerű sikerek is várnak a következő szezonban az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatára.

Nagyon sokat még nem beszélgettünk a konkrét célokról. Minden sorozatban a lehető legelőrébb szeretnénk végezni, egészen biztos vagyok benne, hogy lesznek ebben kudarcok és nagyszerű sikerek is

– nyilatkozta az MTI-nek szerdán a szakvezető.

A válogatott irányító Lékai Mátét idézve hozzátette, a csirkéket este számolják, vagyis májusban érdemes majd beszélgetni arról, mit sikerült megvalósítaniuk és mit nem.

Van egy vesszőparipám, hogy ősszel semmit nem lehet nyerni, viszont nagyon sok mindent el lehet veszíteni, tehát végig nagyon kiegyensúlyozott teljesítményre lesz szükségünk

– magyarázta Elek Gábor.

Hangsúlyozta, hazai porondon a világ egyik legjobb csapata, a Győr a vetélytársuk, a Bajnokok Ligájában pedig nagyon kemény csoportba kerültek.

Bár Julia Behnke, Csiszár-Szekeres Klára és Itana Grbic távozott a Ferencvárostól, sikerült megtartani az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia Béatrice Edwige-t, az érkezők között pedig ott van a friss BL-győztes Tomori Zsuzsanna, valamint a szerb Andrea Lekic és Dragana Cvijic.

A csapatot 2007 óta irányító Elek úgy fogalmazott, vezetőedzői időszakának egyértelműen a mostani az egyik legerősebb, ha nem a legerősebb kerete.

Nem fiatalodtunk, de még tapasztaltabbá váltunk, ez nagyon fontos lesz, pontosan azokban az időszakokban, amelyekben az előző években elrontottuk a nemzetközi kupában az oda-visszavágós mérkőzéseket. Ezeket a rutin dönti el

– szögezte le.

Hangsúlyozta, a szakmai stáb számára új feladat, hogy mivel nőtt a keret átlagéletkora, jobban kell vigyázniuk azokra a játékosokra, akiknek már sok ízületi és egyéb sérülésük volt. Jelenleg például Lekic bajlódik egy kisebb izomsérüléssel.

A szülési szabadságon lévő, ráadásul tavaly tavasz óta sérüléssel küszködő Kovacsics Anikóról a tréner elmondta, játékban és emberileg is meghatározó tagja a csapatnak, aki letett már annyit az asztalra, hogy minden körülmények között visszavárják. Mivel nagyon komoly vállsérülés és műtét van mögötte, egyelőre nem lehet tudni, mikor térhet vissza, meg kell várni, hogy kiderüljön, milyen állapotban van a válla.

A kapus Bíró Blankának januárban megműtötték a térdét, de Elek elmondása szerint már nagyon jó állapotban van, szépen halad a felépülése, úgy számolnak, hogy december elején visszatérhet.

A Ferencváros az előző idényben a rájátszás első fordulójában búcsúzott a Bajnokok Ligájában a szlovén Krim Mercator Ljubljanával szemben, az NB I-ben azonos pontszámmal zárt a Győri Audi ETO KC-val, de rosszabb gólkülönbsége miatt a második helyen végzett, a Magyar Kupát pedig megnyerte a győriek 26-22-es legyőzésével.

A BL-ben nagyon jól meneteltünk ősszel és a szerencse sem volt ellenünk. Az elmúlt évvel nekem egy nagyon nagy problémám volt, az a ljubljanai második félidő. Az be is árazta és meg is határozta a sorsunkat a nemzetközi kupában

– idézte fel a márciusban 33-26-ra elveszített szlovéniai meccset az edző.

Hozzáfűzte, ha valaki az előző idény elején azt mondja, hogy az ETO-val megint „meccsnullba” tudnak kerülni, még az egymás elleni eredményeket tekintve is, azt vakon aláírta volna, mert nagyon nagy lemaradást érzett legnagyobb hazai riválisukkal szemben.

Ezt tudtuk kompenzálni, az utolsó két hónap szenzációs volt, de egy évad nem csak két hónapból áll

– nyilatkozta Elek.

Szöllősi-Zácsik Szandra is úgy fogalmazott, nagyon szép emlékei vannak az előző szezonról, bár a BL-kiesés számára is fájdalmas volt.

A végére összekaptuk magunkat, ha egy-két meccsel tovább tart, még az is lehet, hogy bajnokok lettünk volna. Azt a formát akarjuk elérni minél korábban

– mondta a válogatott balátlövő.

Várakozásai szerint támadásban dinamikusak, védekezésben pedig sokkal jobbak és stabilabbak lesznek. Hozzátette, reményei szerint ezúttal végre sikerülni fog a négy közé jutás a BL-ben az FTC-nek, hiszen évek óta erre készülnek, és most olyan tapasztalt játékosok érkeztek, akik a segítségükre lehetnek, mert tudják, hogyan kell bejutni a négyes döntőbe és megnyerni azt.

Borítókép: Elek Gábor, az FTC-Rail Cargo vezetőedzője a Győri Audi ETO KC ellen játszott mérkőzésen a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében a debreceni Főnix Arénában 2022. május 29-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt