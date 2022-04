Az MJSZ első embere hétfőn az M4 Sport Sporthíradójában elmondta, az ukrajnai háború miatt lemondott orosz EJU-elnök, Szergej Szolovejcsik helyére az igazgatótanács ideiglenesen a német Otto Kneitingert választotta meg, aki 2024-ig betölthette volna a posztot.

Különböző mérlegelések után végül arra jutottunk, hogy megpróbálunk 2024-ig egy másfajta vezetést felállítani. Itt nemcsak az én egyéni elnökjelölésemről van szó, hanem az igazgatótanács is teljesen kicserélődik, az új 13 fős testületben ott lesznek a legkiválóbb szakemberek és olimpiai bajnokok is

– jelentette ki Tóth László, aki kitért arra, hogy ideiglenes kinevezése után Otto Kneitinger maga hívta fel őt telefonon azzal, hogy magánál alkalmasabbnak találja az MJSZ-elnököt az EJU vezetésére. Az elnökválasztásra június 17-én, Bécsben kerül majd sor.

A hétvégi Európa-bajnokság kapcsán Tóth László közölte, érmeket vár a 11 fős küldöttségtől Szófiában.

Három-négy érem is benne van a csapatban, akár aranyak is. Ebből a szűkebb keretből mindenki esélyes éremre vagy pontszerzésre. Bízom benne, hogy Karakas Hedvig az Eb után is folytatja pályafutását, az új szakmai igazgatónk, Murakami Kijosi az egyik legnagyobb esélyesnek tartja őt a párizsi olimpián

– fejtette ki Tóth László, további lehetséges olimpiai bajnokként megemlítve Özbas Szofit, Pupp Rékát és Tóth Krisztiánt is.

A 62 esztendős Tóth László 24 éve vezeti a magyar szövetséget, az EJU-nál tagja a végrehajtó bizottságnak és jelenleg ő a kincstárnok.

Borítókép: Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke beszédet mond a cselgáncs-világbajnokság megnyitóján a Papp László Budapest Sportarénában 2017. augusztus 28-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás