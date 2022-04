A magyar női kézilabda-válogatott kijutott a novemberi Európa-bajnokságra, mivel csütörtökön 30-18-ra győzött Portugália vendégeként a selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel behozhatatlanná vált az előnye a tabellán.

A november 4. és 20. között sorra kerülő szlovén-északmacedón-montenegrói rendezésű kontinenstorna csoportsorsolását egy hét múlva tartják Ljubljanában. A magyarok biztosan a szlovén fővárosban, az A csoportban szerepelnek majd.

A magyar keretből Kovacsics Anikó, Bíró Blanka, Szemerey Zsófia, Kljuber Katrin, Csapó Kyra, Faluvégi Dorottya, Helembai Fanny és Fodor Csenge hiányzott, Szöllősi-Zácsik Szandra pedig nem lépett pályára.

A portugálok egyszer vezettek az egész mérkőzésen, a nyolcadik percben 3-2-nél, azt követően viszont Janurik Kinga védéseire alapozva hatékony támadójátékkal elléptek a vendégek, és a meccs negyedénél már 8-4-es előnyben voltak. Némileg hullámzó volt a magyarok játéka, bár a védekezés remekül működött, a támadások néha akadoztak, ennek ellenére magabiztosan, 14-9-re vezetett a csapat a szünetben.

A második félidőben is kiegyensúlyozottan kézilabdáztak a vendégek, a portugál csapatban nem volt átütőerő a felzárkózáshoz, ráadásul nem is céloztak pontosan. Bár létszámfölényes támadójátékkal is próbálkoztak, az üresen hagyott kaput kihasználva a magyar együttes labdaszerzések után tíz gólra növelte a különbséget (13-23). A játék képe a hajrában sem változott, így a magyarok a vártnál is simábban győztek.

Kuczora Csenge hét, Kovács Anett öt góllal, Janurik Kinga 14 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A két csapat ötödik egymás elleni mérkőzésén az ötödik magyar siker született.

A magyar együttes vasárnap 14.45-től Győrben a pont nélkül álló szlovákok ellen zárja a selejtezősorozatot, annak a meccsnek a csoportelsőség lesz a tétje a házigazdák számára.

A kontinenstornán 16 csapat szerepel majd, a három házigazda mellett a címvédő Norvégia is tagja már a mezőnynek. Az észak-macedóniai mérkőzéseket Szkopjéban, a montenegrói találkozókat Podgoricában, a szlovéniai meccseket Ljubljana mellett Celjében játsszák majd.

Ez lesz a 15. női Európa-bajnokság. A magyar válogatott minden alkalommal ott volt a mezőnyben, legjobb eredménye a 2000-es aranyérem, a legrosszabb pedig a 2016-os 12. helyezés.

Eredmény, 5. forduló, 5. csoport:

Portugália-Magyarország 18-30 (9-14)

lövések/gólok: 42/18, illetve 40/30

gólok hétméteresből: 4/2, illetve 6/6

kiállítások: 4, illetve 8 perc

Magyarország:

Janurik - Lukács 3, Háfra 3, Bordás, Hornyák 2, Vámos, Schatzl 3, cserék: Planéta 3, Kuczora 7, Tóvizi, Márton 1, Kácsor 1, Kovács A. 5, Pál 2, Szikora, szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A selejtezőcsoport állása:

1. (és továbbjutott) Magyarország 8 pont (152-127), 2. (és továbbjutott) Spanyolország 8 (142-128), 3. Portugália 4, 4. Szlovákia 0

Forrás: MTI

