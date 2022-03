A Vasast erősítő Elekes a magyar szövetség tájékoztatása szerint a szerdai edzésen szenvedett térdsérülést, így csak három magyar volt érdekelt a csütörtök délelőtti programban.

Közülük elsőként a 62 kilogrammban érdekelt Szabó Nikolett lépett szőnyegre a Magyarországon készülő szerbiai Fábián Annával és bosszantó vereséget szenvedett.

A meccset a vajdasági rivális kezdte jobban, egy kiléptetéssel (0-1) gyorsan előnybe került, Szabó viszont nem sokkal később hasonló akcióval (1-1) válaszolni tudott, a szünet kevéssel azonban ismét Fábián villant és egy levitel után (1-3) kétpontos vezetéssel mehetett a pihenőre.

A második menetben sokáig meddő küzdelem folyt a szőnyegen, majd az ötödik perc hajrájában Szabót figyelmezették, ő pedig szinte rögtön bátran lábra ment, gyönyörűen levitte ellenfelét (3-3), és úgy tűnt, tusba is szorította, ám a bírák nem így ítélték meg. Szabó közel fél percig küzdött a tusért, Fábián pedig, hogy elkerülje azt. Végül utóbbi nem csupán kimenekült a kritikus szituációból, hanem vissza is tudott fogni, mögé ment (3-4), az utolsó 30 másodpercben pedig megőrizte előnyét és továbbjutott.

A folytatásban a 28 évével a válogatott korelnökének számító Dénes Mercédesz következett és egészen nagyszerű birkózással mutatkozott be az Eb-n.

Az érdiek válogatottja a bolgár Irena Binkova ellen egy menetet sem töltött a szőnyegen. Dénes már az elejétől jobbnak, veszélyesebbnek és aktívabbnak tűnt, a bolgár nagyon passzív volt, s a második perc végén meg is kapta második figyelmeztetését, majd 30 másodperccel később Dénes a pontját (1-0). Ekkor 50 másodperc volt már csak a szakaszból, a meccs viszont csak 40 másodpercig tartott, mivel a magyar sportoló szép előkészítés után mögé ment (3-0), majd felfordította ellenfelét (5-0) és szinte azonnal tust ért el.

Az A szőnyegen elért magyar tus pillanatában szólították a C szőnyegre Dollák Tamarát a finn Jenna Hemiä ellen. A magyar birkózó jól kezdett, gyorsan mögé ment (2-0), amire egy perc után riválisa egy kivitellel (2-1) válaszolt. Az első másfél perc sem volt eseménytelen, ám a második perc végén igazán felpörögtek az események: egy összekapaszkodásból Dollák lecsavarta a finnt (4-1), aki visszabillentett (4-3), ám mindkét karja Dollák szorításába ragadt, aki így háromszor is megpörgette, igaz, a bírók ebből csak kettőre adtak pontot (8-3), előnye azonban így is tetemesre nőtt a pihenőre.

Dollákot az akciósorozat végén ápolták, ám folytatta és a második menet elején gyönyörűt dobott (12-3), majd egy perccel később a finn akcióját (12-5) megkontrázva tust ért el, így – Dénes Mercédeszhez hasonlóan – készülhet a negyeddöntőre.

Borítókép: Szabó Nikolett (pirosban) és a szerb Anna Fabian küzd a női birkózók 62 kilogrammos súlycsoportjának selejtezőjében a budapesti birkózó Európa-bajnokságon a BOK Csarnokban 2022. március 31-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor