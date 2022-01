A keddi sajtóbeszélgetésen a párosban négyszeres Grand Slam-győztes és háromszoros WTA-világbajnok elmondta, a hétvégén lép pályára első idei versenyén Spanyolországban.

"Egyelőre kisebb tornákon indulok, hogy lássam az elmúlt hónapok felkészülésének az eredményét, egy 25 ezer dolláros után 60 ezresek jönnek, majd februárban már komolyabb versenyek következnek" - vázolta a közeljövőt a 28 éves játékos.

"Dubajban, Dohában, Indian Wellsben és Miamiban már az új partneremmel szeretnék részt venni, akiről most még csak annyit árulok el, hogy a top 20-ban van."

Az elmúlt, küzdelmes évről Babos Tímea elmesélte, a legrosszabb szezonján van túl, mivel párostársa, Kristina Mladenovic visszamondta az Australian Opent, majd szakított edzőjével, az általa "pszichopataként" jellemzett Thomas Drouet-vel, Charlestonban covidos lett, aztán jött a csípősérülés, amelynek következtében a tokiói olimpiát és a US Opent is ki kellett hagynia.

"Pozitívum ugyanakkor, hogy sok mindenre volt időm, amire addig nem, újratanulhattam a teniszt, új erőnléti edzővel készülök, aki egyben a párom is, leadtam hét kilót, amitől gyorsabb lettem a pályán, és kilenc év után ismét édesapám irányítja az edzéseimet"

- sorolta. "Ő 10-12 hetet tölt velem az idén, úgyhogy keresek egy utazóedzőt, aki várhatóan egy jóbarátom lesz. Jobb így ez a +családi biznisz+, hiszen a nővérem pedig a menedzseremként dolgozik."

Ami a jövő héten rajtoló Australian Opent illeti - amelyet 2018-ban és 2020-ban is megnyert Mladenoviccsal - a szigorú karanténszabályok miatt, hat hónap kihagyás után ezúttal nem akarta bevállalni a melbourne-i túrát. Mivel párosban nagy célokat tűzött ki maga elé, elmondása szerint lesz, ahol emiatt idén "feláldozza" az egyéni szereplést.

"Kristinával magánemberként némi mosolyszünet után rendeztük a viszonyt, novemberben egyeztettem vele az esetleges páros folytatásról, de rendre bizonytalan válaszokat adott, és azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontos neki az egyéni szereplés. Erre nem tudtam alapozni" - fejtette ki.

Fizikai állapotáról Babos Tímea elmondta, speciális munkával kikúrálta makacs csípősérülését, amely miatt több orvos is műtétet javasolt neki, és a három éve fájó Achillesét is rendbe hozta.

"Jó ideig egyáltalán nem tudtam futni, mert folyton bedagadt, most viszont heti négy kondi és három futás van a programomban. Folyamatosan dolgozunk a szervámon, amely a legnagyobb erősségem, de a legnagyobb gyengeségem is tud lenni, a röptém csiszolásában Noszály Sándor is besegített, emellett rendszeresen járok pszichológushoz"

- jelentette ki.

Friss élményként elmesélte, hogy látta a Williams nővérekről szóló, Richard király című mozifilmet, amelyből sok újat megtudott a sikert sikerre halmozó testvérpár kezdeti nehézségeiről.

"Serenát amúgy is minden idők legjobb játékosának tartom"

- tette hozzá.

Borítókép: Babos Tímea (Szigetváry Zsolt/MTI)