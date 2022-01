A világ- és Európa-bajnok testvérpárnak az édesapja kínai, édesanyja magyar. A két klasszis édesapjuk nyelvét is beszéli és a hagyományokat is őrzi, így például a Kínai Újévet is mindig megünnepli családjával. Liuék a Hsznhua kínai hírügynökségnek adott interjúban elmondták, hogy nem csupán apjuk, illetve edzőjük, Csang Csing (Lina) révén kötődnek Kínához, hanem az ázsiai ország gyorskorcsolyázóival kialakult szoros kapcsolatuk miatt is, mivel fiatal korukban rendszeresen Kínában edzettek, és tulajdonképpen a mostani válogatottjuk tagjaival nőttek fel.

"Az egész csapatukkal, valamennyi korcsolyázójukkal jó barátságot ápolunk" - mondta Liu Shaoang, aki a videointerjúban arra kérte bátyjával a kínai "barátaikat", hogy továbbra is támogassák és biztassák őket.

Bátyja elárulta, hogy a kínai közösségi oldalon keresztül van kapcsolatuk a helyiekkel, akiket igyekeznek folyamatosan tájékoztatni arról, mi történik velük, ezért is biztos benne, hogy a helyi szurkolók őket is hasonlóan buzdítják majd, mint a hazai versenyzőket.

A beszélgetésen mindketten hangsúlyozták, hogy februárban meg szeretnék védeni a férfi váltóval 2018-ban szerzett olimpiai bajnoki címüket és egyéniben is nagy eredményeket akarnak elérni. Ezért az elmúlt hónapokban mindent meg is tettek.

"Nagyszerű edzéseket végeztünk már nyáron is, sokat voltunk edzőtáborban, elsősorban Olaszországban. Úgy gondolom, már most mindketten készen állunk a játékokra" - mondta Shaoang, amihez testvére annyit tett hozzá, hogy heti hat nap, napi 5-6 órát edzenek és már várják a rajtot.

Borítókép: Liu Shaolin Sándor (b) és testvére, a Liu Shaoang (Czeglédi Zsolt/MTI)