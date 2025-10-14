Kihirdették a Hagyományok Háza divatpályázatának díjazottjait

A pályázatra határon innen és túlról is érkeztek tradicionális ihletettségű kis fekete ruhák és kiegészítők, amelyek közül a zsűri harmincnyolc alkotást választott ki bemutatásra. A legkiemelkedőbbeknek járó tíz díjat szombaton egy immerzív divatbemutató keretében adták át – közölte a Hagyományok Háza kedden az MTI-vel.

A pályázat Cselényi Eszter, a Celeni divatmárka tulajdonosának fővédnöksége mellett két kategóriában zajlott. Külön értékelték a teljes viseleteket és külön az alkalmi kiegészítőket.

A pályázat díjazott alkotói

Fotó: Hrotkó Bálint / Forrás: Hagyományok Háza

A Kis fekete teljes öltözék kategória első díját Sigmond Gáborné Judit nyerte el modern matyó viseletével, amelyben a hagyományos hímzéseket aranyszálas szövéstechnikával idézte meg. A második helyezett Lisztóczki Sára „Matyó couture” című alkotása a klasszikus matyó motívumokat ötvözte luxusanyagokkal, míg a harmadik helyen Ferkovics Annamária Kis fekete ruha hosszú rúzsával című kreációja végzett, amely játékos női gesztusként idézte meg a kalocsai hímzés bátorságát – olvasható a közleményben.