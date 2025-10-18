1 órája
A Véletlenül írtam egy könyvet is innen indult – most új filmtervek mutatkoztak be
Lezajlott a Cinemira Gyerek- és Ifjúsági Film Pitch Fórum, ahol a legújabb, fiatal közönségnek szánt film- és sorozattervek kaptak bemutatkozási lehetőséget. A rendezvény célja, hogy a forgatókönyvírók producereket, rendezőket és alkotótársakat találjanak projektjeikhez. Innen indult korábban a Véletlenül írtam egy könyvet című, szívmelengető családi film is, amely eddig 23 díjat nyert rangos fesztiválokon és 8 európai országban került moziforgalmazásba.
Cinemira Gyerek- és Ifjúsági Film Pitch Fórum
Forrás: Cinemira
A műsorban még láthatnak riportot az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című film díszbemutatójáról, szó lesz Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező legújabb, Árva című filmjéről, amely október 23-án debütál a magyar mozikban, valamint arról is, hogy Sós Bálint Dániel Minden rendben című, súlyos morális dilemmát boncolgató filmje már elérhető a Filmión.
Lakos Nóra, a Cinemira fesztiváligazgatója úgy fogalmazott:
A Cinemira Film Pitch Fórum és fesztivál célja, hogy újra készüljön gyerek- és ifjúsági film hazánkban.
Hozzátette: bízik benne, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet sikere nyomán mostantól több film készül a fiatal közönségnek.
A fesztiváligazgató a Svenknek a Junior Film Pitch kapcsán kifejtette: „Milyen izgalmas lenne, ha nem középkorú emberek mondanák meg, hogy milyen filmek készüljenek a gyerekeknek, hanem ők hoznák.”
Bakos Katalin, a zsűri és az NFI televíziós döntőbizottságának tagja megosztotta a Svenk stábjával, hogy
milyen filmterveket díjaznak a Pitch fórumon, valamint az is kiderül az adásból, hogy a diákzsűri hogyan hozza meg a döntését, illetve hogy milyen problémák foglalkoztatják a fiatal filmeseket.
A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, szombaton 12:30-tól, illetve vasárnap 7:30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI YouTube-csatornáján is.
A Cinemira Film Pitch Fórumon készült riport elérhető már most: