26 perce
Két programmal készül a népmese napjára a Hagyományok Háza
Kedden épületbejárásra, csütörtökön mesekörre várják az érdeklődőket – közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Shutterstock / baranq
Kedden a Terek és történetek című mesés házbejáráson Simándi László mesemondó ötvözi az épület történeti bemutatását a hozzá kötődő mesékkel és anekdotákkal.
Csütörtökön 18.30-tól az Ahol a madár se jár elnevezésű mesekörben a felnőtteknek kínálnak élőszavas mesemondást és mesehallgatást a Meseszó Egyesület együttműködésével.
A népmese napját 2005 óta tartják a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) kezdeményezésére Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án.
Népmesemondók találkoznak szerte a Kárpát-medencébőlAz idei év kiemelt témája a határon túli magyar népmesemondás múltja, jelene és jövője lesz.
A népmese-folklorizmus egyik kiemelt hazai központja a Hagyományok Háza. Az intézmény 2001-es alapítása óta meghatározó szerepet tölt be a magyar népmesemondás hagyományának ápolásában, kutatásában és továbbadásában, 90 órás akkreditált mesetanfolyamának módszertana 2021-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe.
A közelmúlt eseményei is a mesék gazdag világára irányították a figyelmet. Szeptember elején rekordlétszámú hallgatóval indult el a hagyományos mesemondás-tanfolyam, majd Toldi István vajdasági mesemondó történeteit rögzítették egy készülő kötet filmmellékleteként.
A szakmai közönség megismerhette a Hagyományok Háza új kezdeményezését, a Csere-bere fogadom című programot, amely a mesemondóversenyek módszertanának megújítását célozza, november 22-én pedig konferenciát szerveznek, amely a cigány népmesék közművelődésben betöltött szerepét vizsgálja.