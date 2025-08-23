A skizofrén beteg minden éjjel pőrére vetkőzve táncolt (videó)

Ezután a szerző A fehér szektor című novelláskötetére terelődött a szó.

„Milyen előképeid lehetnek A fehér szektor esetében? Nyilván ott van Csehovtól A hatos számú kórterem, de akár populáris példákat is említhetünk, Coelhótól a Veronika meg akar halni is eszembe jutott, mert az egyik szereplőt nálad is Veronikának hívják. Hogy lehet ehhez a nehéz és szerintem még nem túlírt témához hozzányúlni?” – érdeklődött Viola Szandra.

Hát ez az életem egy elég nehéz periódusának a lenyomata és dokumentációja igazából. Túlfeszített tempójú életet éltem. 19 évig tanítottam középiskolában, egyszer pedig elveszítettem az eszméletemet tanítás közben. Akkor jött a pszichiátria. Tehát igazából a fehér szektor az a debreceni pszichiátriát jelöli, mert különböző színű szektorokra van bontva a klinikai centrum. Több időt bent töltve elkezdett aztán működni bennem az írói ösztön, próbáltam megfogni azokat a sorsokat, amelyek közt akár hasonló is lehet, mint az enyém

”– vallott őszintén életének egyik legnehezebb időszakáról Lajtos Nóra.

Ma akkor is fordulhat az ember pszichológushoz, ha teljesen jól van, de mondjuk fejlődni szeretne, vagy valamilyen élethelyzettel még rugalmasabban megbirkózni. Mégis gyakran még ma is elítélő pillantásokat kaphat, aki pszichológushoz megy

– jegyezte meg a szerző, aki

a pszichés anomáliákról szólva történelmi távlatba helyezte a kérdést, felidézve a görögöket, akik ismerték és elismerték a szent megszállottságot, s utalva arra is, hogy milyen ijesztően eksztatikus állapotokba csaphatott át a sámánok lélekutazása, a táltosok révülése.

„A szocializmus alatt viszont csak idegbajnak írták le a transzállapotot” – tette hozzá a műsorvezető, akinek a szavaira reagálva Lajtos Nóra egy személyes élményét is felhozta.

Láttam én is ilyen démonisztikus jelenséget, mert egy skizofrén beteg minden éjjel pőrére vetkőzve táncolt. Ő maga egyedül keringőzött, de nem is tudott róla

– idézte fel ezeket az általa átélt és megfigyelt jeleneteket a szerző.