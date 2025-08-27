augusztus 27., szerda

Zene felsőfokon

20 perce

Még néhány napig visszanézhető a Mandoki Soulmates ünnepi koncertje

Címkék#koncert#Szent István napja#Mandoki Soulmates

Jubileumi koncertet adott az együttes Szent István napja alkalmából

MW
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Mandoki Soulmates - írta a Magyar Nemzet.

 Ahogy ígérték, a Budai Vár falai között ezen az estén nem márványból vagy bronzból, hanem hangjegyekből és érzelmekből épült emlékmű. A Szentháromság tér fölött gyülekező felhők és az eső játéka a fénnyel nem zavarta, hanem kísérte a Mandoki Soulmates jubileumi koncertjét. Leslie Mandoki és világsztárokból álló barátai öt évtized szabadságvágyát ünnepelték, amely egyszerre volt történelmi időutazás és jövőbe mutató hitvallás.

A több ezer fős közönség már az első akkordnál egyetlen szívként kezdett  el dobogni. 

A We Stay Loud sodró lendülete kijelölte az est ritmusát: hangosnak maradni a zene, az emberség és a szabadság nevében. Tony Carey (Room With A View) bensőséges lírája, Richard Bona varázslatos szólója és John Helliwell fúvósainak baráti melege új és új dimenziókat nyitottak.

A Supertramp-himnuszok, Logical Song, Breakfast in America, Give A Little Bit, It’s Raining Again kórussá változtatták a teret. Az eső közben hol eleredt, hol elállt, mintha maga a természet is részt vett volna a koncert dramaturgiájában.

A Bartók-inspirálta Hungarian Pictures szvit ragyogott. A Children’s Dance játékossága, az Evening in the Village mély melankóliája és a kétnyelvű Kis kece lányom olyan hidat épített múlt és jelen között, amely ritkán születik meg színpadon.

Júlia Mandoki előadásában a Szomorú vasárnap az este egyik legmegrendítőbb pillanata lett: személyes vallomás, amelyben a nemzeti emlékezet és az emberi fájdalom egyaránt megszólalt, miközben édesapja mögötte állva kísérte a generációk találkozásának szimbólumaként.

A teljes cikkért és a videóért kattintson ide. 

 

