augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

29°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Digitális ökoszisztéma

1 órája

Százezernél is többen regisztráltak eddig a Liget+ digitális rendszerbe

Címkék#tagság#kedvezmény#rendszer#program#Liget Budapest Projekt

Százezernél is többen regisztráltak eddig a Liget+ digitális rendszerbe, amelyen keresztül több mint egymillió tranzakciót bonyolítottak le, és az idei nyári szezonban minden korábbinál többen, mintegy tízezren vettek rész a Liget Budapest saját szervezésű programjain – hangoztatta a Városliget Zrt. vezérigazgatója, a programot bemutató szerdai sajtótájékoztatón, Budapesten.

MW
Százezernél is többen regisztráltak eddig a Liget+ digitális rendszerbe

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója a Liget+ digitális rendszer bemutatóján a Néprajzi Múzeumban 2025. augusztus 27-én

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

A Liget+ egy előremutató, innovatív, digitális ökoszisztéma itt a parkban, ami több mint egy jegyértékesítési, vagy kedvezményrendszer – emelte ki a  Gyorgyevics Benedek vezérigazgató.

A Liget+ digitális rendszer bemutatója a Néprajzi Múzeumban 2025. augusztus 27-én 
Fotó: Balogh Zoltán / Forrás:  MTI

Kifejtette, hogy a Liget+ rendszerre alapozva Magyarország egyik első okos városrészét valósították meg a Városligetben. Már a Liget Budapest Projekt tervezési szakaszában nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy egy olyan átfogó digitális teret hozzanak létre, amely a látogatók kényelmét és élményét helyezi a középpontba, és a jövő kihívásaira is felkészült.

A több mint százezer regisztrált felhasználó azt jelzi, hogy a szolgáltatások valódi igényekre adnak választ

– hangsúlyozta.

Gyorgyevics Benedek arról is beszélt, hogy 

a Liget+ tagság egyedülálló jegyvásárlási lehetőséget kínál számos budapesti intézménybe.

 Köztük van a 

A lokáció alapú és okosváros megoldásokkal átszőtt platform keretében elérhető programok és szolgáltatások 

a Liget+ elindítása óta eddig már több mint 13 millió látogatót vonzottak a Liget Budapest Projekt intézményeibe,

 valamint a park olyan ingyenes élménytereibe, mint a Nagyjátszótér és a Városligeti Sportcentrum.

Ingyenes programok a Liget+-szal

A felhasználók a kulturális kínálat mellett számos ingyenes programra is jogosultak. Ilyen többek közt a KRESZ suli, ahol a gyerekek játékos foglalkozásokon sajátíthatják el a biztonságos közlekedés alapjait szakértőktől, vagy a Gyerekszínház a Ligetben, ahol családi meseelőadásokat láthatnak az óvodások és kisiskolások. A Városliget Látogatóközpont programjai közt jóga foglalkozások, és ingyenesen kiállítások látogathatók, például az, amely Gábriel Arkangyal szobrának történetét mutatja be - sorolta a vezérigazgató. Hozzátette: ezeken a programokon idén mintegy tízezren vettek részt.

A Liget+ hűségprogramhoz való csatlakozók mindezeken túl 

  • 10 százalék kedvezményt kapnak a résztvevő intézmények állandó kiállításaira, 
  • valamint minden újonnan nyíló időszaki kiállításra először váltott jegyeire, 
  • elérhetik a gyors és ingyenes WiFi-t a megújult parkrészeken és a Múzeum Mélygarázsban, 
  • 10 százalék kedvezményt kapnak a városligeti vendéglátóhelyek kínálatából, 
  • ingyenesen használhatják a park megújult illemhelyeit,
  •  de foglalhatnak helyet a Városligeti Sportcentrum pályáira is.

A speciális, Liget+Sport tagság kiváltásával a Városligeti Sportcentrum öltözői a nap 24 órájában használhatók, és féláron foglalhatók a Városligeti Miniaréna és a Kosárlabda Miniaréna pályái, a Liget+ Mobilitás tagság kiváltásával pedig az utcai parkolásnál kedvezőbb árú, érintésmentes parkolás vehető igénybe a Múzeum Mélygarázsban fél órás ingyenes parkolással. A Liget+Kölyök tagság a családoknak kínál egyedi szolgáltatásokat és kedvezményeket, kényelmesebbé téve a gyermekekkel a park- és intézménylátogatásokat.

A Liget+ azonosító hozzáadható az iOS és Android operációs rendszerek tárca funkciójához is. Ennek köszönhetően okostelefon segítségével egyetlen QR-kóddal elérhető a Liget+ valamennyi előnye. A platform felületén városligeti ajándékutalványt is lehet vásárolni, amely beváltható a programban szereplő kulturális intézmények kínálta kiállításokra, programokra.

Szeptemberben folytatódik a Városligeti Gyerekszínház, amelynek keretében kéthetente vasárnaponként a Városligeti Nagyjátszótér mellett felállított szabadtéri színpadon a Hahota Gyermekszínház, a Görbetükör és a Szép Ernő Színház darabjait láthatják az érdeklődők. Ősszel még két előadás, Az ördög varázsbotja és a Csipkerózsika című mesék szerepelnek a programban. Az előadásokon ingyenesen, de előzetes regisztrációhoz kötötten lehet részt venni.

Szeptember 10-én újra családi Liget Kupa lesz a Városligetben, ahol a résztvevők teljesíthetik az egy és két kilométeres távot, vagy a Mobil pontvadászat pályát. A tájfutáshoz szükséges eszközöket a helyszínen biztosítják a résztvevőknek. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, családonként egy regisztrációs jegy kiváltása elegendő.

A Magyar Zene Háza Táncház a szabadban című program utolsó előadása szeptember 11-én lesz Farkas Zoltán Batyu néptáncművész, koreográfus vezetésével, szeptember 14-én pedig agility napot tartanak a Ligetben.

Az applikációt bemutató link működéséről a ide kattintva oldalon lehet tájékozódni.

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu