A Hagyományok Háza számos programmal vár a Mesterségek Ünnepén
Az intézmény idén is jelen lesz az augusztus 20-i rendezvénysorozaton. A Hagyományok Háza szerdától vasárnapig kézműves foglalkozásokkal, gyermekkoncertekkel, viseletbemutatókkal és népzenei programokkal várja a látogatókat a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett 39. Mesterségek Ünnepén – közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.
A Hagyomáényok Háza közleményében iemelték, hogy a Dísz téren található udvarban a rendezvény idei kiemelt témájához, a népi ékszerekhez és viselethez kapcsolódó szakmai programokkal készülnek a közönség számára.
Legeza Márta, a Hagyományok Háza udvarának szakmai vezetője a közleményben úgy fogalmazott, hogy az udvarukban élményszerűen, minden korosztály számára befogadható módon szeretnék megmutatni, hogyan él tovább a népi kézművesség, a viseletkultúra és a zenei hagyomány napjainkban.
A közlemény szerint a programkínálatot
- népi bábszínház,
- élőzenés táncmulatság
- és élőszavas mesemondás teszi majd változatossá.
A programok 10 órától egészen este fél nyolcig várják a látogatókat, sávos rendszerben.
Minden nap 11 órától gyermekkoncertek, 13 órától viseletbemutatók, 15 órától bábelőadások, 18 órától pedig népzenei koncertek várják az érdeklődőket.
Emellett élőszavas mesemondásokkal, gyermekeknek szóló táncházakkal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek.
A látogatók például a szövéssel, a nemezeléssel, a csuhéfonással, a gyékény- és vesszőmunkákkal is megismerkedhetnek majd. A programokon az idei év kiemelt témáját szem előtt tartva a népi ékszerkészítés és a népi viseletkiegészítők lesznek a fókuszban.
Mint írták, a programban bemutatkoznak a Hagyományok Háza képzésein részt vevő hallgatók, oktatók és mesterek.
A divat áll a középpontban a Hagyományok Házában
Augusztus 20-án például bútorfestés technikájával készült ékszermedált lehet készíteni, délután pedig bőrékszereket Rákóczi Virág népi iparművésszel. A viseletbemutatók a magyar népviselet gazdag világát mutatják be tájegységenként. A Rákospalotai Örökségünk Egyesület, Tóth Gergő, a Jászsági Népművészeti Műhely, valamint Maksa Henrietta és Pitlik Sipos Eszter közreműködésével az érdeklődők megismerhetik a viseletváltozások társadalmi jelentőségét is.
Ezen kívül gyermekeknek szóló koncertprogramok, bábszínházi előadások és népzenei koncertek is várják majd a közönséget.
A részletes program a Hagyományok Háza és a Mesterségek Ünnepe hivatalos felületein érhető el.