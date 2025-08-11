Csuja Imre a budai Várhoz kötődő emlékeiről mesélt (videó)

Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész mesél a budai Várhoz kötődő emlékeiről a Nemzeti Hauszmann Program legújabb kisfilmjében.

Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész

Fotó: Zih Zsolt / Forrás: MTI

A népszerű színész szerint a magyarországi várak ugyanolyan jelképes jelentőséggel bírnak, mint a templomok.

Elmesélte, hogy pályakezdőként egy alkalommal Cserhalmi Györggyel forgatott közös jelenetet egy pincében, a Vár alatt. A legendás színész akkor egy életre szóló tanáccsal látta el. Hogy mi volt az? Kiderül a videóból.