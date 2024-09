Nagyon sok a feladat

A halálmars megfeketedett, mohával benőtt, bozótos rejtette emlékművére és a körötte fekvő osztrák–magyar temetőre a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány (NHKA) munkatársai által feltárt forrásadatok nyomán a budapesti születésű, de Trebinjében élő Djokić Éva helytörténeti kutató talált rá a Covid megjelenése előtti esztendőben. Bár a járvány évekkel hátráltatta az emlékmű felújítását, így kerekebb lehetett az évforduló, és nem mellesleg a tudásunk is a halálmarsról, a temetőről és általában a bosznia-hercegovinai magyar jelenlétről.

Hagyományőrző katonák posztolnak a bileki halálmars megújult és megkoszorúzott emlékműve mellett

Fotó: Világunk Blog

A főként az olasz és az orosz front hadszíntérkutatásával foglalkozó NHKA régi terve volt a tevékenységét Bosznia-Hercegovinára is kiterjeszteni, hiszen számos olyan személlyel és alakulattal megismerkedtek eddigi munkájuk során, amelyek e vidéken is megfordultak annak idején. Közülük az egyik Kemény Gyula ezredorvos, akinek hallatlanul izgalmas naplója a blogjukon már olvasható, de hamarosan nyomtatásban, magyarul és törökül is megjelenik.