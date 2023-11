A legtöbb szavazatot elnyerő program közönségdíjban részesül, amelynek átadására a fesztivál zárónapján kerül sor.

A közlemény szerint a Zene Háza idén tavasszal indította el Játsszunk zenét! - A zeneközvetítés újdonságai, showcase és konferencia címmel az intézmény missziójával összecsengő eseményét, melynek célja az ismeretterjesztés, a kísérletezés és az új pedagógiai módszerek megismertetése a zenei nevelésben.

A négy kategóriában meghirdetett felhívásra több mint 100 programterv érkezett az országból.

A legjobb projektterveket a kulturális szektor meghatározó szakembereiből álló zsűri két fordulóban bírálta el. A produkciók megvalósulását az intézmény mentorprogram keretében is támogatta, a november 10-11-i showcase fesztivál során pedig lehetőséget ad számukra a bemutatkozásra. A közlemény szerint konferenciát is hirdetnek, amely a zeneközvetítés újdonságait, lehetséges gyakorlatait mutatja be külföldi előadók és hazai szakemberek segítségével.

A tájékoztatás szerint

a showcase fesztiválon a zsűri által díjazott produkciókkal együtt összesen 12 pályázó műsora lesz megtekinthető.

A pénteken 15:00 órakor kezdődő megnyitó után a Zene Háza zenepedagógiai csapata mutatkozik be, majd a délután folyamán számos izgalmas program mellett a felnőtteknek szóló ismeretterjesztő előadás kategória győztese, Alpár Balázs produkciója látható. A szakmabelieknek egy angol nyelvű konferenciabeszélgetés zárja a napot, ahol Brüsszelből, Bécsből és Prágából érkező előadók osztják meg előadóművészeti, oktatási és szociális programokkal kapcsolatos tapasztalataikat.