Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta: fontos, hogy az elmúlt évek magyar sikerfilmjei a televízióban is helyet kapjanak.

Kiemelte: a Nemzeti Filmintézettel tavaly kötött együttműködésnek köszönhetően a Duna televízióban a nézők minden vasárnap este egy olyan alkotást láthatnak, amely magyar alkotók műve és a közelmúltban született.

Olyan filmdömpingnek lehettünk tanúi az elmúlt években, amelyre talán a rendszerváltás óta nem volt példa

- mondta a vezérigazgató.

Az elmúlt évben a közmédia csatornáin több mint 1200 filmet vetítettek, ennek többsége magyar - hangsúlyozta Altorjai Anita, hozzátéve, hogy az idén ez a szám még nagyobb lesz.

Felidézte, hogy az év első félévében vasárnap esténként több mint húsz premier filmet láthattak a nézők, mint mondta, ez a programsorozat folytatódik az őszi magyar filmpremierekkel a Dunán.

Hangsúlyozta: a filmek választásánál több szempontot is figyelembe vettek, köztük azt, hogy fiatal alkotóknak biztosítsanak lehetőséget, olyan filmeket mutassanak be, amelyeket a hazai filmszakma is értékelt, illetve amelyek a magyar történelmet dolgozzák fel. Kiemelte: nemcsak filmeket vetítenek, hanem bemutatják az alkotókat, a filmkészítés folyamatát is.