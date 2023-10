Rekord 1 órája

Kétmillió látogató gyönyörködött idén nyáron a Városligetben (videó)

Hihetetlen látogatószámmal zárta az idei nyarat a megújult Városliget. A 10 éve indult felújítás kezdeti elképzeléseit is túlszárnyalta a Liget Budapest Projekt, pedig még nem is zárult le a fejlesztés –adta hírül a Metropol, amelynek stábja nem csupán az emblematikus helyszíneket kereste fel, hanem a látogatók véleményét is kikérte.

A Magyar Zene Háza az egyik legkedveltebb helyszín Forrás: Liget Budapest/Facebook

A megkérdezettek – kül- és belföldiek egyaránt – bár különféle célokkal látogattak ki a Városligetbe, abban mindnyájan egyetértettek: a terület Budapest első számú családi élményparkja, avagy egy szelet Európából a város szívében. Itt a legkisebbektől a legidősebbekig, a kultúrakedvelőktől a természetbarátokig mindenki megtalálja, amit keres – összegezte a Metropol. A legnépszerűbb helyszínek listáját a számos rangos díjjak elismert építészeti remekmű, a Magyar Zene Háza vezeti – a csodálatos épületnek több mint 400 ezer látogatója volt idén nyáron.

Hazán legkomplexebb és legkorszerűbb játszótere, a Nagyjátszótér igazi gyermekparadicsom, nem csoda, hogy folyamatosan telt házas volt. A 13 ezer négyzetméteres parkrészben közel 50 különleges játékelemet állítottak fel, a központi látványosság egy 16 méter magas mászókaszerkezet, amelyet Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye inspirált.

Az új Néprajzi Múzeum – amelynek tetőterasza plusz zöldfelületet nyújt a látogatóknak és csodálatos panorámát is biztosít az egész Ligetre – sem maradt szégyenben: a Budapest aranykorát is bemutató kiállításra több mint 200 ezren voltak kíváncsiak. A magyar képzőművészek alkotásaival díszített Mélygarázs feletti részen hangulatos, esténként kivilágított és zenélő szökőkút mellett lehet megpihenni. A komolyzene kedvelőinek igazi csemege itt megpihenni. A Metropolnak a Városligetben készült videóját alább tudja megnézni: A Metropol eredeti cikkét ITT tudja elolvasni.

