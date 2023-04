A magyar szakmai programokban vezető vállalatok képviselőivel lesznek panelbeszélgetések, az előadásokon pedig egyebek mellett a gasztronómiáról, a divatról, az irodalomról és a magyar innovációról lesz szó.

Idén is bemutatkoznak a tehetséggondozó Mathias Corvinus Collegium képzési programjai, valamint számos partnerszervezet is képviselteti magát az Edu sétányon, ahol napközben családi programok várják az érdeklődőket.

Új színpadokkal is készülnek a szervezők: a sétálóutcában felállított Move színpadon sporttal kapcsolatos beszélgetések lesznek, a Mindszenty színpad Bottyán híd színpadként működik tovább, és a Rákóczi térre is új színpad kerül.

A legtöbb esemény ingyenes lesz, de az MCC Feszt Pass megvásárlásával további ingyenes szolgáltatáshoz juthatnak az érdeklődők - írják a szervezők.

A programról bővebb információk az MCC Feszt hivatalos honlapján érhetők el.