„Soha ilyen jelentős színházi eseményt még nem rendezett Magyarország”

– fogalmazott az eseményt beharangozó keddi budapesti sajtótájékoztatón Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, a Színházi Olimpia művészeti vezetője.

Kiemelte, hogy a programban több mint száz partnerintézmény vesz részt, és a rendezvényen az egész magyar színházi élet keresztmetszetét szeretnék bemutatni.

A Színházi Olimpián olyan szakmai óriások rendezéseivel és munkájával találkozhat majd a magyarországi közönség, mint Theodórosz Terzopulosz, Tadashi Suzuki, Romeo Castellucci, Szlava Polunyin, Heiner Goebbels, Eugenio Barba, Alessandro Serra, Liu Libin vagy Declan Donnellan – sorolta Vidnyánszky Attila.

A 10. Színházi Olimpia beharangozó sajtótájékoztatója a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán 2022. december 13-án. Az asztalnál balról jobbra: Tóth Zoltán, az Országos Diákszínjátszó Egyesület elnöke, Rozgonyi-Kulcsár Viktória, a Jurányi Inkubátorház vezetője, Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója, Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgja, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, a 10. Színházi Olimpia művészeti vezetője, Pataki András, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára, Kiss B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, Asbóth Anikó, a Magyar Bábművészek Szövetségének elnöke, Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója és Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója

Fotós: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Mint hozzátette, lesznek bábos és táncfesztiválok is. A Színházi Olimpia csaknem 600 előadásából több mint 330 előadást jegyeznek a bábos műfaj képviselői.

Az alternatív szcénát többek között a Jurányi Ház és a Bethlen Téri Színház képviseli. Fesztivált rendez az idén 100 éves Budapesti Operettszínház is. A Győri Nemzeti Színház a Duna menti teátrumokat fogja össze. Az amatőröknek és a diákszínjátszóknak is lesznek fesztiváljai, valamint a szabadtéri színházak is csatlakoztak az eseményhez.

Vidnyánszky Attila elmondta, hogy az olimpia egyik fókuszában Madách Imre áll majd, akinek a munkásságát nemcsak konferenciák, kiállítások, új könyvek mutatják be, hanem a világ 12 országának színművészeti iskoláiból érkező csoportok is, amelyek Az ember tragédiája dolgozzák fel.

Vidnyánszky Attila felhívta a figyelmet arra, hogy a Színházi Olimpia weboldalán (http://www.szinhaz.org/) már megtekinthető a programok egy része, a kínálat a következő hetekben pedig újabb produkciókkal bővül.