Európában egyedülálló komplexitású, sűrű kulturális szövetet hoztunk létre a Városligetben, amely felkeltette ennek a neves nemzetközi fesztiválnak is a figyelmét. Egy város vonzerejét azok a kulturális rétegek jelentik, amelyeket az elmúlt évszázadok hoztak létre, és amelyek a modern korban is újra megélhetőek. Minden élő város hozzáad az örökölt kulturális rétegekhez, ezt tesszük mi is a Liget Budapest Projekt megvalósításával: megőrizzük a régi értékeinket, megújítjuk őket, mint a Szépművészeti Múzeumot és a Millennium Házát, valamint hozzáadunk újat, világszínvonalon, mint a Magyar Zene Házát, és a Néprajzi Múzeumot