11 taggal alakult meg csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeum, az MNM Tudományos Tanácsadó Testülete, amelynek elnöki tisztségét Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tölti be.

A múzeum főigazgatója, L. Simon László elmondta, a Nemzeti Múzeumnak nemcsak gyűjteménye bemutatását és gyarapítását kell felvállalnia, hanem az ország egyik legfontosabb tudományos intézményeként a magyar történeti emlékezettel kapcsolatos tudományos munkát is el kell végeznie.

L. Simon László hangsúlyozta, az MNM jelenleg is nagyon képzett tudományos szakembergárdával rendelkezik, de olyan feladatok állnak az intézmény előtt, hogy érdemes ezekhez egy tudományos tanácsadó testület közreműködését is igénybe venni. A legfontosabb feladat a múzeum állandó kiállításának megújítása, ennek forgatókönyvével úgy szeretnének elkészülni 2022 végére, hogy széles körű szakmai és tudományos konszenzus legyen mögötte.

A csütörtöki alakuló ülésen a testület elnökének Freund Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét választották meg, amíg a társelnöki feladatokat Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke látja el.

A testület további tagjai Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az ELTE rektora, Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, Fejérdy Tamás, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tiszteletbeli elnöke, Fülöp József, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora, Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, Stumpf István, a Tokaj-Hegyalja Egyetem kuratóriumi elnöke, Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, valamint Ujváry Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár intézetvezetője.

L. Simon László elmondása szerint a testületben részben olyan egyetemek rektorai foglalnak helyet, amelyekkel az MNM stratégiai együttműködést alakított ki.

Nemrég született például oktatási szerződés az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, közös restaurátorképzés zajlik a Képzőművészeti Egyetemmel, de együtt akarnak működni a muzeológusokat is képező Debreceni Egyetemmel vagy a nemrég megalakult Tokaj-Hegyalja Egyetemmel is.

A főigazgató emlékeztetett arra, hogy a testület tagjai tekintélyes tudományos és közéleti legitimációval rendelkeznek, valamint olyan művészeti területeken is aktívak, amelyek a Nemzeti Múzeum gyűjteményeihez és kutatásaihoz igazíthatók. Az általuk vezetett intézmények földrajzi értelemben is sokszínűséget mutatnak és tekintettel vannak a tervezett intézményegységek helyére is.

A Tudományos Tanácsadó Testületet a hazai múzeumi intézményrendszer átalakításáról készítendő szakmai anyag kidolgozásába is szeretnék bevonni.

A tagok emellett javaslatokat fogalmaznak meg az intézményi stratégiával, a kiállítási politikával kapcsolatban, a történelmi emlékezethez kapcsolódó feladatokra vonatkozóan, valamint az oktatási és tudományos programokat illetően is. A Tudományos Tanácsadó Testület negyedévente fog ülésezni, de bizonyos témákban akár személyes jelenlét nélkül is kikérik majd a tanács tagjainak véleményét.