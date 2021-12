Meghirdették a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház következő évadának műsorát, változatos programmal várják a közönséget június elejétől egészen augusztus végéig. Nógrádi Zoltán polgármester elmondta, a nyári programsorozat olyan színházi élményt kínál, ami korábban csak a nagyvárosokban volt elérhető. Tavaly csaknem 20 ezer nézőt fogadott a mórahalmi szabadtéri színház Magyarország csaknem 400 településéről és az Észak-Bácskából.

Az évad június 11-én Péter-Szabó Szilvia koncertjével kezdődik.

Június közepén visszatér Mórahalomra a Nikola Tesla életét bemutató Végtelen energia című musical. Látható lesz a Tesla-musical stábja által színpadra állított, az erdő életéről szóló Vadak ura című új, magyar családi musical is. Június 23-án a Monarchia Operett a Huszka Jenő műve alapján készült Sissi, a magyar királyné című darabbal vendégszerepel a homokháti kisvárosban, másnap 120 perc a föld körül címmel rendeznek gálát Kálmán Imre alkotásaiból.

Június 25-én a Best of Geszti koncerten a Rapülők, a Jazz+Az, a Gringo Sztár és a Létvágy projektek legjobb dalai csendülnek föl. Két nappal később Szomor György Robin Hood musicaljét tűzik műsorra, július első napján pedig a Neoton slágerei hallhatók Szép nyári nap című zenés darabban. Bemutatják Mórahalmon a világ legismertebb magyar szentjéről, Árpád-házi Szent Erzsébetről készült Az Ég tartja a Földet című musicalt is.

2015 óta rendkívül népszerűek Mórahalmon a Pintér Tibor vezette Nemzeti Lovas Színházzal együttműködve életre hívott produkciók.

Július közepén ezek közül elsőként az operettirodalom két népszerű alkotása, a Csárdáskirálynő és a Mágnás Miska látható. Július utolsó hétvégéjén a betörhetetlen vadló vadnyugati történetét elmesélő Szilaj című családi musicalt tűzik műsorra.

Szorosan kötődik a környékhez a legendás alföldi betyár, Rózsa Sándor története, ezt mutatja be látványos lovasjelenetekkel a társulat augusztus elején látható darabja.

A Rómeó és Júlia koncertváltozatát is színpadra állítják augusztus közepén. A magyar történelem pillanatai elevenednek meg a Honfoglalás, az István, a Mi Urunk és az Árpád-házi Királyrock előadásain. Az évad újabb családi musicalekkel, a Fehérlófia című darabbal és az Aladdinnal zárul.