Ezt az apró mozdulatot is szabályozza majd az új KRESZ, jöhet a stopperóra

Az új KRESZ indexelési szabályai szerint a tervek szerint a kanyarodás vagy sávváltás előtt legalább két másodperccel kötelező jelezni – új részletszabályok születnek az irányjelzés időtartamára.

A vezetőknek a művelet előtti két másodperc betartását írja elő majd az új KRESZ, ez azonban kivételekkel kezelhető, például kis körforgalomban, amikor nincs idő megvárni.

Több fronton is lesz még újítás: matricák jönnek

Az idős sofőrök is matricát kaphatnak, hasonlóan a tanuló vezetőkhöz, ezzel jelezve a vezetői képesség csökkenését. Ennek használata jelen állás szerint nem lesz kötelező, de segítheti a toleranciát.