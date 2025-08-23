augusztus 23., szombat

Ezt az apró mozdulatot is szabályozza majd az új KRESZ, jöhet a stopperóra

Címkék#indexelés#új szabályok#KRESZ#közlekedés

A közlekedés új rendet kap hamarosan. Az új KRESZ részletesebben szabályozza majd az irányjelzést, de a változások nem állnak meg itt. Megmutatjuk, mire figyelj majd az utakon.

Sabjanics-Somlai Petra

Az új KRESZ indexelési szabályai szerint a tervek szerint a kanyarodás vagy sávváltás előtt legalább két másodperccel kötelező jelezni – új részletszabályok születnek az irányjelzés időtartamára.

Új KRESZ-indexelés és közlekedési változások – mit érdemes tudni?
Új KRESZ: az indexelés szabálya is változik, a jövőben két másodperccel a manőver előtt kell jelezni

Új KRESZ-szabály az indexelésben – mikor kell jelezni?

A vezetőknek a művelet előtti két másodperc betartását írja elő majd az új KRESZ, ez azonban kivételekkel kezelhető, például kis körforgalomban, amikor nincs idő megvárni. 

Több fronton is lesz még újítás: matricák jönnek

Az idős sofőrök is matricát kaphatnak, hasonlóan a tanuló vezetőkhöz, ezzel jelezve a vezetői képesség csökkenését. Ennek használata jelen állás szerint nem lesz kötelező, de segítheti a toleranciát.

További változások egy helyen

Az új KRESZ tervezetében további lényeges módosítások is jelen vannak:

  • Cipzárelv jogszabályi formában (jogosított elsőbbségi szabályozás)
  • Szabályos dudálás és vészvillogó alkalmazása balesetveszély esetén
  • Sebességhatárok rugalmasan (pl. egyes szakaszokon akár 140–150 km/h, buszokra/teherautókra más értékek)

 

 

 

